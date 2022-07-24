工業城「當代藝術」展 華裔作品力挺LGBTQ

宋佳瑜在作品「太陽與月亮」中刻畫嫦娥。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園工業城23日舉辦「當代藝術展」(Inaugural Art)，展出大量藝術作品，還有歌舞表演、蠟燭、陶藝製作、兒童插花工作坊等活動；不少華裔 藝術家參與此次展出，其中現居布碌崙的華裔藝術家朱子鵬，利用藝術表達對同性、雙性與跨性別(LGBTQ )團體的支持，受到讚賞。 華裔藝術家朱子鵬及作品「閃耀的時候來了」。(工業城提供)

紐約市藝文活動在今年陸續回歸，工業城盛夏帶來多場活動，23日舉辦的「當代藝術展」，向公眾推廣亞裔 小商家及藝術家，活動免費參觀；主辦方表示，通過藝術，最能慶祝社區多元文化，傳播兼容性及善意，促進亞裔的身分文化認同。

專注於設計互動裝置藝術的朱子鵬，名為「閃耀的時候來了」(Time to Shine)新作品，被選中參展至本月底，力挺LGBTQ團體；該作品包含3500張名片，鼓勵參與者發揮想像力，改變傳統的姓名標籤，給自己換上全新的獨特身分。 華裔藝術家朱子鵬的作品「閃耀的時候來了」。(記者顏潔恩╱攝影)

作品的互動設計，民眾可領取名片，用手機掃二維碼參加慈善捐款，而工業城也將會匹配最高3500元的捐款；款額將捐給非營利機構「OutRight Action International」，為面臨性暴力、迫害以及遭歧視對待的LGBTQ群體發聲。

藝術展中，一個名為「碰撞計畫」(The Collision Project)的作品，則是透過收集大量藝術家的壁畫、雕塑以及裝置形式，結合成的作品，旨在呼籲民眾跳脫用眼睛觀賞的模式，而是沉浸在藝術帶來的體驗中，將展至年底；該項作品中選中華裔藝術家宋佳瑜的作品「太陽與月亮」(Sun and Moon)，描繪中國古代神話中的月神嫦娥以及太陽女神羲和。

除藝術展覽外，工業城也積極宣揚日本文化，推廣由少數族裔、女性小商家經營的日式陶藝以及蠟燭商店；此次活動中還有教學課程，民眾能動手製作陶藝及蠟燭，帶回家留作紀念，吸引許多華裔家長帶著孩子參加。