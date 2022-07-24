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護工漲薪影響未知 華策會籲爭取經費

記者張心╱紐約報導
華策會舉辦在線論壇，探討家庭護理公平薪酬法對護理中心的影響。(視訊會議截圖)
華策會舉辦在線論壇，探討家庭護理公平薪酬法對護理中心的影響。(視訊會議截圖)

位於紐約市華人策劃協會(CPC)日前舉辦在線論壇，探討家庭護理公平薪酬法(Fair Pay for Home Care Act)對護工和護理中心的影響，認為護工在未來兩年將獲得每小時3元漲幅的新工資，但其對護理中心的潛在影響卻未可知，必須團結要求立法者提供更多項目經費。

華策會政策和公共事務長考文(Carlyn Cowen)表示，家庭護理公平薪酬法的成功推行是一場勝利，能夠推動家庭護理行業的可持續變革，「我承認這其中有贏家也有輸家，但根本上新法案的持續推動，可以保證不僅護工能賺到錢，長期下來護理中心也會受到重視，得到更多經費，這就是我們繼續努力的方向。」

專業護理中心(Caring Professionals)市場和傳播總監哈爾沃茲(Faigie Horowitz)也表示，雖然護理中心在這場變革中並不是完全的贏家，但是立法者正把目光聚焦在家庭護理行業，促進了從業者的團結，「我們應該不斷去影響聯邦層面的立法者，也擁有更多來自州府的撥款，促進行業的共贏發展。」

家庭合作護理協會(Cooperative Home Care Associates)首席執行官鮑威爾(Adria Powell)也說，雖然此次獲得了百萬的醫療補助，但是對於護理中心來說還是遠遠不夠的，「我們沒有獲得足夠的錢，如果要提高工人工資，就要使護理中心獲得符合基準的最低報效率，所以必須繼續提升當權者對護理行業的重視。」

紐約市 華人

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