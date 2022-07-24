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疫後華人社區 醫療保健人才缺口大

記者鄭怡嫣╱紐約報導
城市保健計畫日前在法拉盛舉辦招聘會。(記者鄭怡嫣╱攝影)
城市保健計畫日前在法拉盛舉辦招聘會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

新冠疫情緩和後，商業經濟復甦，部分行業人才需求量也在穩步上升，城市保健計畫(MetroPlusHealth)連同六家合作單位，日前在皇后區法拉盛舉辦招聘會；人資們表示，醫療保健行業人才在當地乃至全市都有一定缺口，雙語及心理治療師也備受市場青睞。

「我們回到了黃金年代」，王嘉廉社區醫療中心人力資源部經理馬婉婷表示，目前除在法拉盛37大道以及45大道兩處醫療中心外，也將在天景購物中心增設新的中心，以滿足更多當地居民的醫療需求，使他們在法拉盛就能問診，使用各項醫療服務，為此從入門級到管理層，都需要更多的醫療相關人才。

馬婉婷說，心理治療、諮詢師等，存在一定缺口，該醫療中心也在招收這方面的人才，開放了照護管理專家、心理諮詢師、註冊護士等相關的崗位；據她觀察，此前對求助心理醫生，社區居民仍顯得猶豫，但疫情期間，媒體與電視也開始花更多篇幅談論人們的心理問題，致使愈來愈多民眾理解，也肯定看心理醫生的需求。

由於法拉盛與其他社區不同，馬婉婷表示，根據統計，該醫療中心絕大多數病人都以英語為母語，但法拉盛華人病患的占比相當高，在尋求專業人才時，也希望對方能夠理解病患的文化背景，例如當華人病患說到「陰陽」、「上火」等詞，或者想要喝溫開水時，能夠懂得這樣的健康養生文化。

城市保健計畫銷售經理Victor Lee則表示，法拉盛有許多機構、尤其是醫療保健類機構都在招人，滿足快速增長的社區人口需求。

法拉盛 疫情 華人

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