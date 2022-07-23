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越南華僑淪遊民 皇后區尋回

記者牟蘭／紐約報導
失蹤兩個多月的阮義21日晚在皇后區牙買加的長島鐵路車站找回。 (阮顏提供)
失蹤兩個多月的阮義21日晚在皇后區牙買加的長島鐵路車站找回。 (阮顏提供)

有華人血統的越南裔男子阮義(Jossiah Nghi Nguyen，音譯)，高中畢業後出現情緒問題，今年母親節前從喬州(Georgia)的家中不告而別，輾轉到紐約淪為遊民；他的父親22日表示，已收到警方消息，在皇后區牙買加的長島鐵路車站找到兒子，妻子已搭乘飛機，到紐約市接孩子回家。

父親阮顏(Yen Nguyen)22日表示，21日晚收到紐約市警的消息，在皇后區牙買加的長島鐵路車站找到失蹤逾兩個月的兒子，妻子上午已乘飛機前往紐約，獲取更多信息。

根據市捷運警局(MTAPD)信息，巡邏警員於21日下午5時39分，在牙買加的長島鐵路車站看到形似阮義的男子，上前詢問後，確認他的身分。

警方消息指，阮義在今年6月25日，在布碌崙(布魯克林)的Nostrand大道與St. John's 大道附近，因拿著開罐的啤酒被開罰單，同一日他的父母參加紐約市警舉辦的「人口失蹤日」(Missing Persons Day)活動，得知兒子在紐約市的消息；雖然他的父母立即隨後重訪相關街道，但未找到兒子的下落。

阮顏說，通過追蹤兒子的手機，發現他曾在曼哈頓下城的麥地臣廣場(Madison Plaza)，也曾到華埠或法拉盛等華人聚集地，直到5日，才再次從表親口中聽到兒子的消息。

阮義的表親凱榮(Kim Crown)指，她於5日在布碌崙的猶太裔社區洛里默街(Lorimer St.)附近的長椅上看到阮義，兩人有20多年未見面，當她叫對方的名字後，得到回應，「他看著很瘦且髒，可以判定已淪為街友，身旁放著一件冬天大衣」；她想提供幫助對方，但被拒絕。

長島鐵路 紐約市 布碌崙

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