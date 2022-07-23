紐約客談／選戰激進手段 選民勿被操控

政治學作為人類思維及社會實踐的產物，儘管在東、西方有不同發展路徑，但都抵不過出現思想偏激的人民，為達目的採用激進手段；綜觀世界近現代史，各種政治相關的刺殺事件層出不窮，美國史上就有四名總統死於遇害。

近期共和黨紐約州 長候選人李修頓在競選造勢活動中遇襲，現場數名與會者聯合制伏，最終將該名男子制伏逮捕；李修頓以遇襲為例，重申公共安全課題，當選會維護紐約州的治安，歹徒目前已經被控罪，犯案時戴著伊拉克戰爭退伍軍人的帽子。

該事件不禁令人聯想到本月8日，日本 前首相安倍晉三遭槍擊身亡事件，兇手也有從軍背景，曾在日本海上自衛隊服役，這些背景似乎都在為他們行刺目的帶來某種解釋；但所謂的暗殺通常都有其他政治性目的，是否為個人行為、或接受他人指示而行事，皆有可能。

在選舉中除了行為上的攻擊，抹黑造謠等手段也很常見，在紐約華人 積極參政的同時，也有不少候選人鉅細靡遺地用各種細節詆毀競爭者，談起對手的缺點，比真正宣揚自己的政治理念來得有興致，以為在流言中降低選民對競爭者的信心，就能給自身帶來優勢。

一些華人新移民因對政治體系的不熟悉，易被這些政客操控，幫助他們煽動並引發華社的分裂；但華人出來參政的人本就不多，與其找出相互的黑料詆毀，不如成為好的榜樣，就算選不上，也能啟發下一代人參選。

在這選情緊張的時刻，華人一方面要積極參政外，任何時候也不該被模糊焦點，學習將團結推廣到政治上，提升整個群體的政治地位。

（紐約客談，每周二至周六見報）