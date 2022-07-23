7旬清潔工掃地鐵 無端被揮拳攻擊

該名女子涉嫌攻擊一名清潔人員，遭警方通緝。(市警提供)

紐約市大都會運輸署(MTA )外包招聘的一名高齡清潔員工，日前在布碌崙(布魯克林)康尼島 終點站打掃衛生時，無端遭一名非洲裔女子攻擊；受害者臉部受傷，但無大礙，警方呼籲民眾提供線索。

根據警方消息，本月13日下午3時30分許，一名由MTA外包招聘的71歲女性，在康尼島總站的F線列車月台上打掃，突然一名陌生女子從身後走近，伸手揮了她一拳，隨即跳上往北向行駛的F線列車逃走。

急救人員在現場為受害者治療，傷勢無大礙；她表示從未接觸過對方，也從未和嫌犯說過一句話。

據警方公布的通緝圖，嫌犯是一名非洲裔，擁有黑色短髮、年齡約40多歲，身高5呎1吋、體重110磅，犯案時身穿寫著「Hope」的粉色上衣、深色褲子和黑色拖鞋。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。