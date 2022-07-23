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用身分盜竊騙無人認領資金 3嫌落網

記者顏潔恩／紐約報導
三名嫌犯利用郵件、身分盜竊手段，先後向紐約州「無人認領資金辦公室」盜領170張支票。(美聯社)
三名嫌犯利用郵件、身分盜竊手段，先後向紐約州「無人認領資金辦公室」盜領170張支票。(美聯社)

多年前三名不法分子利用郵件、身分盜竊手段，獲取受害者名字，再向紐約州「無人認領資金辦公室」(Office of Unclaimed Funds)盜領170張支票，分別給嫌犯開設的八個不同銀行戶口；近日三人落網，罪成可面臨最高40年監禁。

根據州主計長狄拿玻利(Thomas P. DiNapoli)消息，來自紐約市布朗士的豆寇瑞(Bakare Doukoure)、敦卡拉(Sanneh Tunkara)、以及費城的斯利亞(Lassana Sylla)，自2012年6月到2018年4月，通過盜竊信件獲得民眾的個人信息，以向「無人認領資金辦公室」提出申領；期間辦公室共向120名申請者簽發170張支票，全匯入由三人控制的八個不同銀行戶口。

豆寇瑞和敦卡拉在提供公眾紀錄的網路公司購物，以獲得受害者的名字、出生日期及地址；他們也利用身分盜竊手段，偽造駕駛執照等。

自本月19日，敦卡拉、斯利亞以及豆寇瑞相繼落網，他們被控郵件詐騙、嚴重身分竊盜罪(aggravated identity theft)罪名，罪成可面臨最高40年監禁。

紐約州「無人認領財產法」(Unclaimed Property Law)，要求銀行或金融機構在指定時間後，將顧客無人認領的資金轉移到「無人認領資金辦公室」，據了解，目前州府有超過4600萬個帳戶、約175億元的資金還無人認領。

該辦公室也提供網站搜尋，任何人只要上網輸入名字，查詢是否有待認領的資金，若可申領，只要提供社安號及地址等個人信息、以及是資金的合法擁有者的證據，便能提出索回資產。

支票 紐約州 費城

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