我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

華女遭辱罵 還險被搶劫

記者顏潔恩／紐約報導
非洲裔男子尾隨華女，大叫「滾回你的國家」，還試圖搶劫未得逞。(市警提供)
非洲裔男子尾隨華女，大叫「滾回你的國家」，還試圖搶劫未得逞。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警69分局發布消息，一名華女日前遭一名陌生男子用仇恨亞裔言論辱罵，還險被對方搶劫；紐約市警仇恨犯罪小組(Hate Crimes Task Force)目前已介入調查，呼籲民眾提供線索。

根據市警消息，本月18日早晨8時45分許，在位於L大道交東92街處，一名男子尾隨37歲的華女，突然向她走近，還叫她「滾回你的國家」；男子隨後嘗試把手伸入受害者的口袋，意圖搶走口袋中的財物，所幸未得逞，該名男子後往不知名方向逃逸。

受害者報警表示，自己不認識嫌犯，此前也沒有過任何接觸，市警仇恨犯罪小組目前已介入調查，並以企圖重竊案(Attempted Grand Larceny)通緝，據警方釋出的照片，嫌犯是一名年輕的非洲裔男子、捲髮，犯案時身穿白色上衣和灰色褲子。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華女 手機 仇恨犯罪

上一則

浙江璟原收購中國古近代字畫 紐約徵集日:8/10、8/11兩天

下一則

7旬清潔工掃地鐵 無端被揮拳攻擊

延伸閱讀

布碌崙華女遭仇亞言論辱罵 警緝非裔男

布碌崙華女遭仇亞言論辱罵 警緝非裔男
非裔男N車上襲擊乘客 遭警通緝

非裔男N車上襲擊乘客 遭警通緝
皇后區7號線地鐵 男連毀9安全攝像頭

皇后區7號線地鐵 男連毀9安全攝像頭
皇后區7號線地鐵站 1嫌連毀9台安全攝像頭

皇后區7號線地鐵站 1嫌連毀9台安全攝像頭
曼哈頓下城商店搶案頻傳 警公布嫌犯影像

曼哈頓下城商店搶案頻傳 警公布嫌犯影像

熱門新聞

羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

2022-07-16 10:34
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

2022-07-16 09:51
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

2022-07-19 14:59
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

2022-07-17 07:22
紐約市布朗士區21日發生一起無故攻擊案件，一名35歲的男子正坐在車中與妻子交談，突遭19歲精神病嫌犯持刀捅入腹部，送醫後不治。(取自谷歌地圖)

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

2022-07-22 14:16
圖為當時引發爭議的「美國中國之城」構想圖之一。(網路圖片)

紐約「美國中國城」開發計畫觸礁 早有跡可尋

2022-07-19 11:08

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強