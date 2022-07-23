華女遭辱罵 還險被搶劫

非洲裔男子尾隨華女，大叫「滾回你的國家」，還試圖搶劫未得逞。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)市警69分局發布消息，一名華女 日前遭一名陌生男子用仇恨亞裔言論辱罵，還險被對方搶劫；紐約市警仇恨犯罪 小組(Hate Crimes Task Force)目前已介入調查，呼籲民眾提供線索。

根據市警消息，本月18日早晨8時45分許，在位於L大道交東92街處，一名男子尾隨37歲的華女，突然向她走近，還叫她「滾回你的國家」；男子隨後嘗試把手伸入受害者的口袋，意圖搶走口袋中的財物，所幸未得逞，該名男子後往不知名方向逃逸。

受害者報警表示，自己不認識嫌犯，此前也沒有過任何接觸，市警仇恨犯罪小組目前已介入調查，並以企圖重竊案(Attempted Grand Larceny)通緝，據警方釋出的照片，嫌犯是一名年輕的非洲裔男子、捲髮，犯案時身穿白色上衣和灰色褲子。

警方目前已對此展開調查，若民眾有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。