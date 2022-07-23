「福安康寧」同樂日 百名耆老坐聽健保資源

福安康寧同樂日，健保機構齊聚華埠為民眾提供資源。(記者張晨╱攝影)

紐約下城醫院「福安康寧」華人 社區保健計畫，與紐約中華公所聯合舉辦的第11屆「福安康寧同樂日」日前回歸，因疫情 停擺兩年後，百名耆老在勿街禮堂坐聽健保 資源；主辦方表示，在後疫情時代，這樣的活動對社區來說尤為重要。

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當天近20家機構派代表分別上台講解提供何種服務，參與者也根據需要找到了所需攤位；除此之外，健康、安全講座也穿插其中。

「福安康寧」醫務總監、醫生伍若輝針對新冠疫情舉辦講座；紐約市警社區事務社區外展部門警官郭維廉，則以廣東話介紹居家與街道安全，他表示，社區很多人因仇亞犯罪風氣，不敢上街，講座將告訴民眾遇到問題如何自保等。

阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜表示，華人從早期的衣廠、餐館等行業打拚至今，社區仍缺乏足夠的健康醫療資源，有部分耆老無法獲得最新福利政策更新。

石蔚靜說，「尤其是在後疫情時代剛剛開始的現在，所有人都對未來感到很多不確定性，同樂日能將這麽多長期立足華裔社區的機構集中在一起，這種一站式服務是耆老們最需要的。」

中華公所主席曾偉康表示，很多社區年長者受到語言限制，無法取得最新的健康資源，該活動將可以用社區熟悉的語言，為長者提供需要的相關資源，相當有意義；公所也會在今後大力支持，舉辦更多類似活動福利社區。

當日參與的組織與機構包括，壽星花園療養院、親情健保、亞美醫師協會、美洲中華醫學會、美國華裔註冊護士協會、王嘉廉社區醫療中心、安保健康保險、帝國藍十字藍盾健保公司、第一保健、聯合健康保險、富康醫療等。