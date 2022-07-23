華康會送蔬果 促加入「亞裔社區巡邏隊」

華康會22日攜手帝國藍十字藍盾健保，舉行免費新鮮蔬果及防疫用品派發活動。(華康會提供)

布碌崙 (布魯克林)華人健康協會22日攜手帝國藍十字藍盾健保，於羊頭灣華社舉行免費新鮮蔬果及防疫 用品派發活動，希望在物價飛漲的當前，為需要的家庭提供幫助；華康會當日也向社區介紹正籌建的「守望亞裔 社區巡邏隊」(Asian Community Watch)，呼籲有意者申請加入。

蔬果派送活動多年來廣受社區好評，22日一大早就有數百名長者大排長龍，領取菜花、包心菜、紅薯等有機蔬果；華康會也提供糧食券申請、醫療保健等諮詢服務，健保公司專員李春燕到場派發防疫物資和小禮品，提醒民眾在新一波疫情蔓延的當前，要持續做好防疫。

華康會會長陳麗娜表示，夏日高溫、物價上漲，加上疫情反覆，對部分民眾造成負擔，當天的物資派發活動，希望能減輕有需要者的負擔；她也對義工表示感謝，儘管天氣炎熱，沒有絲毫的抱怨。

在活動現場，陳麗娜也向社區介紹與當地市議員韋娜芙(Inna Vernikov)組織的「守望亞裔社區巡邏隊」，呼籲長者家中若有志願者可加入，為預防仇亞犯罪及維護社區治安作出貢獻；有意者可到會所登記，或致電(646)515-6898，也可電郵至[email protected]查詢更多。

華康會將於每個月第四個周五，在羊頭灣會所門口派發蔬果，時間為上午10時30分至12時，地址是布碌崙羊頭灣U大道東16街的喜悅之家老人活動中心；每次派發的蔬果依據季節有所不同，數量有限，先到先得。