曼哈頓「夏日街道」活動 擴大至東哈林區

曼哈頓「夏日街道」2022回歸，延長至東哈林區109街。(取自市交通局)

每年曼哈頓「夏日街道」(Summer Streets)項目，都會在8月的三個周六，完全封閉特定街道，留給行人、騎手以及各類免費活動；市交通局今年宣布，夏日街道將擴大範圍至東哈林區，在8月6日、8月13日和8月20日三天，人們可以從下城布碌崙(布魯克林)大橋一路向北，享受街頭戶外活動。

該活動曾因疫情 一度停擺，此前每年能吸引約30萬人走上街頭，享受夏日戶外活動；市交通局局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，活動從早上7時至下午1時舉行，從華埠 的拉菲逸街(Lafayette Street)、中央街(Center St.)一直貫穿至公園大道(Park Ave.)到東109街為止。

交通局將在沿途分設六個休息站，舉辦公共藝術展覽、表演和娛樂活動；華埠的富利廣場(Foley Square)休息站不但會為民眾補充飲用水，還將有夏日街道藝術站(Summer Streets Art Stop)、冷氣站(Summer Streets Cooling Zone)、舞蹈派對(Dance Party NYC)以及籃球賽等。

去年由於疫情，「夏日街道」被「開放街道」所取代；在疫情的最初幾個月，「開放街道」計畫為在家避疫的紐約人提供額外的戶外空間，同時保持社交距離 ，隨著夏季的到來，該計畫蓬勃發展，開放了近70哩的街道。

今年春天，市議會通過立法，允許現有的235個開放街道使用路邊停車位進行活動，並可以選擇每周七天、每天24小時保持街道封閉。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，「夏日街道」項目終於在疫情後恢復到了三個完整的周六，並首次把它帶到東哈林區；他說，該項目實踐了公共空間的目的，「所有紐約人，不論貧富種族，都能享受免費且有趣的活動。」