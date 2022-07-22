紐約客談╱初選正式落幕 法拉盛留迷思

不在籍投票 本周完成計票後，六月的初選正式落幕，選區包括法拉盛的州眾議員第40選區，挑戰者趙靖桉以62票之差落敗金兌錫。此次投票數低迷，全市皆有類似情形，但曼哈頓華埠 選區，僅李榮恩一人，便獲得4653票，金趙二人，相加僅約3800票，而十年前同一選舉，40選區有4613人投票，可見問題。

投票數與參選人的宣傳及選民對其熟悉度、熱情與支持度有密切關係。競選期間，金兌錫一直為「勝券在握」的姿態，初選日投票時，他還自信言：「將大幅領先對手」(by a large margin)。結果並非如此，這顯示他的輕敵，及在位十年後對自身的高估，不知自己的支持度與影響力，由於政見作為脫離大部分民眾，鐵票並不如意料地多。

趙靖桉初次挑戰，僅差62票是驚喜的成績，但或也因經驗不足。媒體採訪時，趙估計有5000選民投票，也對最後僅得1869票數深感困惑，投入高額經費，最後說「民主非常昂貴」。可見讓華人 選民由認識到熟悉，再到支持、投票的策略，以及對華人投票習慣的洞察，仍有待改善。3月，趙靖桉團隊有多次造勢活動，但臨近初選，無論是參加社區活動或公開造勢，他的出席次數與媒體曝光率不足。是否與足夠的居民、小商家、長者、社團等拜票有關？例如，為何宣傳海報僅貼在樓宇外牆，而非與小商家溝通後，也貼在門店內，這些都引發討論。

華人希望選出對社區有真正裨益、參選前已為社區做實事、能代表華人訴求的參選人，政見上既要貼近，行動上亦(至少顯得)不能落下，在位者應反思，挑戰者也盼如其所言：「最好的還在後面」。