越僑母親節前離家失聯 淪落紐約街頭

阮義今年母親節前從亞城的家中不告而別，失聯至今，在紐約市淪為遊民。(阮顏提供)

有華人血統的越南 裔男子阮義(Jossiah Nghi Nguyen，音譯)，高中畢業後因情緒問題，今年母親節 前從亞城的家中不告而別，失聯至今，家人經搜尋，發現他在紐約市 ，已淪為遊民，又瘦又髒，在街頭生活；他的父親21日再次呼喚兒子回家，請求民眾提供線索。

父親阮顏(Yen Nguyen)21日接受本報記者採訪時表示，他來自越南，有中國的血統，與妻子及25歲的兒子阮義居住在喬治亞州的薩凡納(Savannah)；兒子熱愛現代舞，喜歡跳霹靂舞與錄製說唱音樂，但高中畢業後出現情緒問題，今年母親節前不辭而別，「他只是說要出去工作」。

阮顏指，阮義曾看過心理醫生，但因已成年，醫院沒告知家人診斷結果，但綜合過去行為，猜測患憂鬱症，但沒有深究，直到此次失蹤，「不知道他為何出走，過去也未發生」。

阮義離家五天後，阮顏與妻子曾在臉書收到孩子的求救信息，說弄丟了錢包與手機，需要錢讓他買車票回家，但兩人錯過了孩子視頻對話，此後再未收到他的消息。

為了找到阮義，阮顏與妻子6月25日參加紐約市警舉辦的「人口失蹤日」(Missing Persons Day)活動，與警探溝通後，發現兒子曾在布碌崙(布魯克林)的Nostrand大道與St. John's 大道附近，因拿著開罐的啤酒被開罰單；他與妻子在監控錄像中看到兒子，重訪此地，卻未能得到任何信息。

阮顏說，通過追蹤兒子的手機，還發現他曾在曼哈頓下城的麥地臣廣場(Madison Plaza)，也曾到華埠或法拉盛等華人聚集地，「我不熟悉紐約市，無法確切說出他曾到過哪兒」；直到5日，才再次從表親口中聽到兒子的消息。

阮義的表親凱榮(Kim Crown)回憶，她於5日在布碌崙的猶太裔社區洛里默街(Lorimer St.)附近的長椅上看到阮義，兩人有20多年未見面，當她叫對方的名字後，得到回應，「他看著很瘦且髒，可以判定已淪為街友，身旁放著一件冬天大衣」；她想提供幫助對方，但被拒絕。