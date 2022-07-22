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入室捅死華男 嫌犯再次要求精神鑑定獲准

記者牟蘭／紐約報導
張揚(右)21日由律師陪同出庭，再次要求精神鑑定。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)
張揚(右)21日由律師陪同出庭，再次要求精神鑑定。(法院Pool Photo／Richard Harbus攝影)

涉嫌從陽台潛入公寓、捅死法拉盛華男的嫌犯張揚(Yang Zhang，音譯)，21日由律師陪同出庭，再次要求精神鑑定；受害者黃一鳴(Yat Ming Wong，前譯黃溢明)的弟弟，四度請假出席旁聽，盼被告受到應有的懲罰。

警方指，35歲的張揚於5月22日凌晨2時，涉嫌從陽台進入死者居住的法拉盛57路公寓，兩人先發生口角，隨後張揚持尖銳物，數次捅向受害人的頭部、頸部、手臂以及腿部，致其死亡。

被告被捕時疑吸食大量致幻藥劑，宣稱在屋內尋找毒品；消息人士稱，案發當天，張揚企圖前往黃一鳴居住的公寓內買毒品，誤闖死者家中，才釀成慘劇。

21日下午出庭，他較一個月前憔悴；律師與新接此案的助理檢察官，要求完成精神鑑定，法官潘迪特-杜蘭特(Ushir Pandit-durant)准許後，下令被告羈押候審，暫未公布下次開庭時間。

死者的教友日前為GoFundMe發起募捐，指他生前耐心與溫柔，關心每個朋友，希望以此幫助其家人度過難關，也紀念他的一生，目標為3萬元，目前籌到1萬2000多元，網址：www.gofundme.com/f/memorial-fund-for-yat-ming-wong。

法拉盛 毒品 華男

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