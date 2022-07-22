利用槍展漏洞 跨州走私182把槍 5人1611罪起訴

凱茲表示，經長達11個月調查，當局破獲橫跨田納西州的走私槍枝案。(記者牟蘭／攝影)

皇后區 檢察官辦公室聯合紐約市 警察21日宣布，經長達11個月調查，當局破獲一起代號為「煎餅行動」(Operation Hotcakes)、橫跨田納西州的走私槍枝案，以1611項罪起訴四名紐約居民與一名70歲的田州居民，沒收182把槍枝。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，70歲的被告霍恩(Rick Horne)利用田州槍展漏洞，夥同四名紐約市民，走私非法槍枝至紐約。警方在此次執法中，沒收嫌犯向臥底警員銷售以及攜帶的非法武器，共計182把槍枝與136個大容量的彈匣，其中包括一把幽靈槍。

走私槍枝案共沒收182把槍枝與136個大容量彈匣。(記者牟蘭／攝影)

負責打擊非法武器的督察(Inspector)吉爾(Brian Gill)表示，一名皇后區春田花園(Springfield Gardens)的居民最先向警方提供線索，告知非法槍枝的銷售途徑，警方隨後展開調查；這些非法槍枝的平均價格1035元，是正規槍店的兩倍。

本案霍恩負責提供槍枝，28歲的布朗士 居民哈里斯(Jonathan Harris)為主要的「供應商」，另三人分別擔任「零售商」與「經銷商」的角色；臥底警員於2021年8月至2022年4月，經由57歲的桑福德(Anthony Sanford，又叫Tony)與他40歲的侄子奧利弗(Oliver Sanford)購買槍枝。

警方調查中，發現哈里斯與桑福德、奧利弗以及44歲的帕爾斯(Thomas Parsley)多次聯繫，他還在田州的諾克斯維爾(Knoxville)舉辦槍展時頻繁到訪當地；監控顯示，哈里斯曾到訪霍恩家中討論槍枝銷售，隨後通過奧利弗與帕爾斯運送這些槍枝到皇后區與布朗士。

哈里斯、桑福德、奧利弗與帕爾斯已在紐約市被捕，日前過堂後，法官不允保釋，霍恩在田州被捕，等待引渡到紐約市受審；若罪成，哈里斯、霍恩與桑福德面臨最高達50年的監禁，奧利弗與帕爾斯面臨最高20年。