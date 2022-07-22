我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聽證會未完風暴：一意孤行的川普與無計可施的幕僚

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

利用槍展漏洞 跨州走私182把槍 5人1611罪起訴

記者牟蘭／紐約報導
凱茲表示，經長達11個月調查，當局破獲橫跨田納西州的走私槍枝案。(記者牟蘭／攝影)
凱茲表示，經長達11個月調查，當局破獲橫跨田納西州的走私槍枝案。(記者牟蘭／攝影)

皇后區檢察官辦公室聯合紐約市警察21日宣布，經長達11個月調查，當局破獲一起代號為「煎餅行動」(Operation Hotcakes)、橫跨田納西州的走私槍枝案，以1611項罪起訴四名紐約居民與一名70歲的田州居民，沒收182把槍枝。

皇后區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，70歲的被告霍恩(Rick Horne)利用田州槍展漏洞，夥同四名紐約市民，走私非法槍枝至紐約。警方在此次執法中，沒收嫌犯向臥底警員銷售以及攜帶的非法武器，共計182把槍枝與136個大容量的彈匣，其中包括一把幽靈槍。

走私槍枝案共沒收182把槍枝與136個大容量彈匣。(記者牟蘭／攝影)
走私槍枝案共沒收182把槍枝與136個大容量彈匣。(記者牟蘭／攝影)

負責打擊非法武器的督察(Inspector)吉爾(Brian Gill)表示，一名皇后區春田花園(Springfield Gardens)的居民最先向警方提供線索，告知非法槍枝的銷售途徑，警方隨後展開調查；這些非法槍枝的平均價格1035元，是正規槍店的兩倍。

本案霍恩負責提供槍枝，28歲的布朗士居民哈里斯(Jonathan Harris)為主要的「供應商」，另三人分別擔任「零售商」與「經銷商」的角色；臥底警員於2021年8月至2022年4月，經由57歲的桑福德(Anthony Sanford，又叫Tony)與他40歲的侄子奧利弗(Oliver Sanford)購買槍枝。

警方調查中，發現哈里斯與桑福德、奧利弗以及44歲的帕爾斯(Thomas Parsley)多次聯繫，他還在田州的諾克斯維爾(Knoxville)舉辦槍展時頻繁到訪當地；監控顯示，哈里斯曾到訪霍恩家中討論槍枝銷售，隨後通過奧利弗與帕爾斯運送這些槍枝到皇后區與布朗士。

哈里斯、桑福德、奧利弗與帕爾斯已在紐約市被捕，日前過堂後，法官不允保釋，霍恩在田州被捕，等待引渡到紐約市受審；若罪成，哈里斯、霍恩與桑福德面臨最高達50年的監禁，奧利弗與帕爾斯面臨最高20年。

走私槍枝案，逮捕一名田州居民，四名紐約居民。(記者牟蘭／攝影)
走私槍枝案，逮捕一名田州居民，四名紐約居民。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 皇后區 布朗士

上一則

越僑母親節前離家失聯 淪落紐約街頭

下一則

師法猶太裔 羊頭灣華社設巡邏隊

延伸閱讀

黃思賢專責宣導哈里斯縣選務

黃思賢專責宣導哈里斯縣選務
德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺

德州醉漢持槍弒母 反遭鄰居射殺
獨留22月大幼兒車中熱死 喬州粗心父判無罪

獨留22月大幼兒車中熱死 喬州粗心父判無罪
警查賣淫 7歲女童處境堪憂

警查賣淫 7歲女童處境堪憂
德州法官發臨時令 仍可依現行「心跳法」恢復墮胎 不用擔心遭控罪

德州法官發臨時令 仍可依現行「心跳法」恢復墮胎 不用擔心遭控罪

熱門新聞

羅斯福大道近日再添新超市，吸引大量顧客消費。(記者牟蘭／攝影)

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

2022-07-16 10:34
這名男子涉嫌仇恨攻擊一名華裔男子，被警方通緝。(市警提供)

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

2022-07-16 09:51
紐約市布碌崙19日清晨發生一名劇組製作助理遭槍殺案件。(取自Citizen)

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

2022-07-19 14:59
圖為本案位於布碌崙奧溫頓大道的公寓。(記者顏潔恩╱攝影)

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

2022-07-14 07:21
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

2022-07-17 07:22
圖為當時引發爭議的「美國中國之城」構想圖之一。(網路圖片)

紐約「美國中國城」開發計畫觸礁 早有跡可尋

2022-07-19 11:08

超人氣

更多 >
川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目
猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺
美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區

美推演：為阻波洛西訪台 中恐宣布台灣上空為禁航區
拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療

拜登總統確診新冠 症狀輕微 已服藥治療
拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌

拜登演說中自爆罹癌？白宮緊急澄清：指已痊癒的皮膚癌