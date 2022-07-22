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振興華埠項目價3000萬 區長：擬追加資金

記者張晨／紐約報導
2000萬元振興華埠，20項目入選。圖為會議現場。(陳作舟提供)
2000萬元振興華埠，20項目入選。圖為會議現場。(陳作舟提供)

曼哈頓華埠作為紐約州府第五輪「下城振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative，簡稱DRI)的2000萬資助對象，20日在曼哈頓區長辦公室進行尾聲投票篩選及公聽，華埠地方規畫委員會(Chinatown DRI Local Planning Committee)18名成員最終選出20個項目，包括牌樓建案、羅斯福公園整改、柏路(Park Row)開放等價值逼近3000萬，區長李文(Mark Levine)表示，不限制在2000萬，考慮追加資金。

2000萬資金目前由華埠商改區主持，行政總監陳作舟表示，過去半年收到40多個社區項目提案，總價達8800萬。其中，此前呼聲較高的牌樓建案獲得通過，項目重點分散在文化藝術建設、地標及重要路段的維護改造，以及政府樓群的監管服務。

社區保護及改善聯盟(Alliance for Community Preservation and Betterment)委員會成員李翠珊(Susan Lee)在會上表示，羅斯福公園是華埠的「客廳」，更具有非凡的歷史意義，但如今卻成犯罪高發、毒品販賣猖獗之地；人們一提到華埠公園，不是美食、不是悠久的歷史文化，第一個想到的是「這裡的K-2賣得最好。」

李文表示，華埠一直以來在未受重視，又在疫情期間遭到重創，「但不能一口氣將十幾年沒做到的事情全部完成」，入圍的項目仍需繼續開會討論，爭取控制在2000萬的預算內。

他深知社區難處，也理解住戶、商家、物業主等急需經濟振興，會考慮從市府及其與地方爭取資金，完成真正對華埠有意義的項目。

州府2016年啟動DRI計畫，在過去四輪資金分配中，紐約州多個地區獲得重要撥款，用於地區房屋、綠地和相關項目建設，紐約市的牙買加(Jamaica)、布朗士、史泰登島和布碌崙(布魯克林)社區在過去都獲得DRI計畫撥款。

入圍的項目仍需繼續開會討論。(陳作舟提供)
入圍的項目仍需繼續開會討論。(陳作舟提供)

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