霍楚攜亞當斯 拚紐約承辦2024民主黨大會

霍楚和亞當斯21日聯合宣布，將全力爭取紐約市成為2024年民主黨全國代表大會舉辦地。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)和市長亞當斯 (Eric Adams)21日聯合宣布，將爭取紐約市 成為2024年民主黨 全國代表大會(Democratic National Convention)舉辦地，若成功預計將為全市帶來2億3000萬元經濟效益。

霍楚和亞當斯表示將在未來幾天，向大會主辦方說明，紐約市將是總統提名活動的最佳地點。亞當斯認為，紐約市在槍枝管制、生育權利、移民多元等自由主義政策層面，代表著民主黨的核心價值觀，因而有絕對優勢成為2024年大會舉辦地。

亞當斯說，若成功爭得主辦權，將是本市第六次獲選，預計將為全市帶來2億3000萬元經濟效益，到時曼哈頓中城麥迪遜廣場花園將成為大會活動中心，而附近擴建的賈維茨中心也會成為活動場所之一。

州長霍楚表示，「若大會主辦方再度選擇紐約市，將極度具有象徵意義，這是一種重生，無論是社區、黨派還是人民，均能重新被提醒民主黨的價值觀及獨特的美國價值觀。」

「自由女神像是被全球認可的尋求解脫壓力的象徵，現在仍有時代意義，尤其是對婦女。」霍楚說，紐約成為生育權被壓迫婦女的「避風港」，「可以在這裡展示民主黨和共和黨的對比，尤其是正在討論國會叛亂的時機。」

民主黨全國總會DNC主席哈里森(Jaime Harrison)表示，「我們是代表自由的政黨，目前正尋找一個可以幫助實現這一目標的城市，不僅能向紐約市展示自由的多樣性，也能向全美和全市世界展示。」