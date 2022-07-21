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紐約亞洲電影節 何超儀攜新片亮相

記者張心／紐約報導
左起：陳金、陳子聰、何超儀分享電影創作背後的故事。(記者張心／攝影)
左起：陳金、陳子聰、何超儀分享電影創作背後的故事。(記者張心／攝影)

第21屆紐約亞洲電影節(New York Asian Film Festival)於日前拉開帷幕，作為本次活動的主要嘉賓，香港影星何超儀(Josie Ho)攜自己的新片「尋找極致的喜悅：火與冰」(Finding Bliss: Fire and Ice)進行全美首映，向觀眾講述處於「灰色生活」中的香港年輕人，在全球最快樂的國家之一——冰島重回內心喜悅的感人故事。

頂著「最受賭王何鴻燊喜愛的女兒」頭銜出道的何超儀，入娛樂圈近30年來，用一部部佳片和獎項打破外界對於她「標籤化」的實力質疑。出生名門的何超儀，對於藝術、創意和時尚的探索始終有自己極致的追求；影、視、歌三棲的她，曾獲得香港電影金像獎最佳女配角、西班牙錫切斯國際電影節最佳女主角等多個世界級獎項。

（影音來源：記者卓賢）

名利雙收之際，何超儀將探索的步伐著眼於內心世界，開始找尋脫離於外在事物操縱的內心本真的快樂。「現在年輕人壓力真的很大，不僅是香港，任何一個大都市的生活都充滿挑戰，我身邊一些朋友的輕生，讓我警覺這個時代的危險性遠超出想像。」

何超儀繼而找到被稱為「香港微笑大使」的喜劇演員詹瑞文(Jim Chim)，探討拍一部實驗性創意紀錄片，帶領一群年輕人到和香港截然不同的冰島，以詹瑞文獨創的「喜劇教學」模式，探索能讓人們重啟內心歡愉的鑰匙。「之所以用「Bliss」而不是「Happiness」，是因為希望達到高層次的喜悅，並非普通的快樂。」何超儀回憶，這個詞是從丈夫也是本片製作人陳子聰那裡「偷」來，「他是個很有禪意的人，每天都在打坐，對精神層次的愉悅非常有研究。」

「尋找極致的喜悅：火與冰」電影海報。(臉書官網)
「尋找極致的喜悅：火與冰」電影海報。(臉書官網)

影片也紀錄了在詹瑞文教學之下，十幾位香港年輕人從難以放鬆、身體僵化、不苟言笑，到眼裡重新煥發光芒，對生活重拾活力和信心的變化，「當那些意想不到的喜悅轉變發生時，我們更加確定回歸自然、練習童真、找回自性，是應對當前社會「精神摧毀」的解碼。」陳子聰說。

為感謝何超儀對香港電影的貢獻，香港經濟貿易辦事處18日特別舉行歡迎活動，「何超儀、陳子聰及陳金導演此次創意性的電影探索，為香港影視業的發展貢獻了傑出的力量。」香港經濟貿易辦事處處長聶繼恩表示。

何超儀和丈夫陳子聰出席香港經濟貿易辦事處舉行的歡迎活動。（記者張心／攝影）
何超儀和丈夫陳子聰出席香港經濟貿易辦事處舉行的歡迎活動。（記者張心／攝影）

此外，本屆紐約亞洲電影節也設置「香港全景」單元，精選王家衛「春光乍洩」、劉德華「大隻佬」、吳彥祖「竊聽風雲」、李心潔「見鬼」等影片，致敬香港優秀電影人為亞洲和世界影壇的貢獻。觀影購票請參考：https://www.nyaff.org/nyaff22/schedule。

為了感謝何超儀對香港電影的傑出貢獻，香港經濟貿易辦事處舉行歡迎活動。（記者張心／...
為了感謝何超儀對香港電影的傑出貢獻，香港經濟貿易辦事處舉行歡迎活動。（記者張心／攝影）

香港 電影 冰島

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