中華風韻音樂會 林肯中心登台

小提琴家周穎演奏趙季平的「第一小提琴協奏曲」，攝於演出前記者會。(記者張晨╱攝影)

中華風韻交響音樂會「東西之間」於20日再次奏響林肯中心愛麗絲‧杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)舞台；華裔 指揮家張弦執棒帶領多年的新澤西交響樂 團，再度迎來久違的「中國風」；當晚的獨奏小提琴周穎(Nancy Zhou)與鋼琴郭紫堯(Chelsea Guo)表示，能將中國作曲家的代表及開創作品在曼哈頓中心呈現，「是傳承更是華裔演奏者的驕傲。」

周穎和郭紫堯均出生在美國，但卻不是第一次演奏中國作品，周穎表示，這就是音樂的魔力，也是演奏者的同理心，不管來自哪裡，演奏哪位作曲家的作品，都會盡最大的努力去理解、在舞台上做最好的詮釋；「而這有時也會跳出定式，收獲意想不到的驚喜。

周穎當晚演奏的是作曲家趙季平的「第一小提琴協奏曲」，作品娓娓講述作曲家內心的情愫，全曲如散文詩一般沁人心脾，樸實、柔美、剛毅而充滿理想。

鋼琴協奏曲「二黃」的創作動機源自京劇 中二黃的過門，郭紫堯表示，母親在北京出生成長，這首協奏曲以京劇為靈感，讓她第一次能走進母親成長的地方。

「我生長在這裡，對於媽媽出生的地方、她給我講的故事，從前對於我來說也只是『故事』，而今天才是我第一次真正帶著她的理解詮釋這音樂」她說。

該曲作曲家陳其鋼，巧妙地將中國音樂語言與西方作曲技法相互嫁接、貫通，作品以一種言笑自若、返璞歸真的狀態，表達了對兒時記憶的種種情愫。

中國駐紐約總領事黃屏當晚也來到現場，他表示，這兩部作品皆把中國傳統聲音，融合進西方交響樂團和西方獨奏樂器中，而今年也是尼克松總統訪華50周年，通過這類藝術活動，希望兩國能像當晚的音樂一般悠揚婉轉，共同建立良好、平等的關係。

「中華風韻」採用中外合作音樂會的形式，亮相海外主流劇院，除美國外，其他已經完成或即將上演的國家包括奧地利、法國、義大利、澳洲、紐西蘭、英國、德國、加拿大等。