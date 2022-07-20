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亞當斯20億經費計畫 減輕家庭育兒負擔

記者張晨／紐約報導
亞當斯宣布「兒童早期教育藍圖」，提供高質量、公平和無障礙托育服務。(市長辦公室提供)
亞當斯宣布「兒童早期教育藍圖」，提供高質量、公平和無障礙托育服務。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)近日宣布「無障礙、公平、高質量、可負擔兒童保育和幼兒教育藍圖」(Accessible, Equitable, High-quality, Affordable: A Blueprint for Child Care & Early Childhood Education in New York City)——未來四年投資20億元用於兒童照顧，並為無證家庭分配資金，為全市所有家庭降低保育門檻。

該藍圖涵蓋從增加對家庭臨時住房的援助，到擴大兒童早期教育專業人員，再到減少背景調查等程序，這項跨部門的協作項目，將有效支持全市50萬名五歲以下兒童的照顧，減輕少數族裔、低收入家庭的經濟負擔，使工薪家庭的父母可以在安置好孩子的同時，盡快重返工作崗位，為復甦紐約市經濟做主要推動力。

亞當斯表示，在疫情期間，全市有近37萬5000名父母因無法照顧孩子而被迫選擇辭職或降級工作；在未來四年裡，將再投資8億元，加上現有的預算，總共約20億元用於兒童保育。

根據該藍圖，市府將推出一個專門的門戶網站，減少家庭在申請過程中的繁瑣程序，通過市健康與心理衛生局(DOHMH)，政府將簡化兒童托育機構的背景調查程序，清理積壓的工作；還將額外雇用人員，推進保育機構提供新名額的進程。

數據顯示，紐約市52%的家庭有四歲以下的孩子，他們的父母負擔不起托兒費用，四分之一父母在疫情中因照顧孩子，工作受到影響，紐約市每五個幼兒中只有一人能享受托育服務。

亞當斯說：「投資兒童保育系統將有助減少貧困，改善家庭經濟穩定性，確保兒童健康成長，並提高父母和照顧者(尤其是婦女)工作能力。」

紐約市 亞當斯 投資

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