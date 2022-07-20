華人聯合會挺李江華 舉行籌款晚會

紐約華人聯合會為參選人李江華舉行籌款晚會。(主辦單位提供)

紐約華人 聯合會日前為紐約市國會議員第十選區華裔參選人李江華，於布碌崙 (布魯克林)舉行籌款晚會，獲得不少華人選民、民選官員的支持；支持者指，李江華服務社區多年、出自草根階層，且對華社有最全面的了解，是該位的最佳人選。

聯合會理事長黃啟旺表示，第十國會議員選區亞裔 人口比例高，此次算是遇上千載難逢的機會，只要團結就有可能選出一名亞裔國會議員，而李江華鑑於過去在社區的服務熱情，是最合適的代表；隨著初選將至，該會將積極為他宣傳籌款，宣傳其政見，助選民更認識他。

「李江華在這個選區成長、工作及生活，是最熟悉本地的人」，班森賀州眾議員寇頓(William Colton)出席活動時表示，其他參選人多為政治極端分子，他們提出的理念與渴望公共安全的草根階層民眾背道而行，這凸顯了李江華的優勢；作為草根人士，他會在國會中為廣大群眾的代言，寇頓呼籲民眾動員身邊的人投票，創造歷史。

李江華說，第十選區參選人眾多，因而每一張選票都非常重要，都能改變結局；「華人常以為多我一張選票不多，缺我一張選票也不少，是錯誤的觀念」，除要有能代表華人的民選官員在議會發聲外，華人也要應提高政治參與度，引起別人的重視。