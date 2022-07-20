14歲崔欣妍首次征戰 奪國際魔術大賽金獎

崔欣妍表演，結合魔術與舞蹈。(李影提供)

14歲的華裔少女崔欣妍(Rena Cui)，首次征戰由世界魔術師協會(IBM)於亞特蘭大 舉辦的國際魔術大賽，憑藉舞蹈與魔術的巧妙融合，進入金牌獎賽事，一舉奪得青少年組金獎第二名，無獨有偶，22年前，她的母親也在同一場賽事中奪得成人組的金獎，同時，她的祖母也是中國知名的魔術師。 華裔三代魔術師，左起：楊新英、崔欣妍、李影。(李影提供)

崔欣妍的母親李影表示，崔欣妍的祖母楊新英，為中國知名的魔術師，當時，楊新英的父親曾在天津曲藝團工作，帶著她觀看各類曲藝表演，在眾多種類中，她尤為喜歡魔術，於是便專程找了老師拜師學藝，楊新英的魔術功底扎實，70多歲還能操縱撲克牌滿台飛舞。她原本對魔術並不鍾情，但初中與母親表演時，愛上了在舞台為觀眾帶來歡笑與驚奇的體驗，也開始學習魔術，2000年她來到美國，參加國際魔術大賽奪得金獎，以特殊人才簽證留在美國，就此改變命運軌跡。 崔欣妍獲得國際魔術大賽青少年組金獎。(李影提供)

談到女兒崔欣妍與魔術的結緣，李影表示，在女兒三、四歲時，讓她試了舞蹈、魔術、鋼琴、滑冰等諸多才藝項目，她喜歡舞蹈，目前在皇后區 法蘭克．辛納區藝術高中(Frank Sinatra School Of The Arts High School)舞蹈系就讀，平常也參與課外舞蹈班的競技項目，從小看母親與祖母表演，也自然喜歡上魔術，但不像其他孩子雖喜歡魔術，僅好奇魔術背後的把式與秘密，不願多練習，女兒樂於一遍又一遍練習，直到達到完美。

由世界魔術師協會舉辦的國際魔術大賽，今年已邁入100年，每年都在不同城市舉辦年會，強調表演者的綜合素養與魔術的創意與專業度，此次由崔欣妍、李影、楊新英三代人打造與設計的表演，結合踢踏舞與魔術表演，使崔欣妍首次征戰，便奪得好成績。

談到華人 孩子的才藝培養，李影表示，雖為魔術世家，但從母親楊新英開始，家中便是民主的氛圍，家長並不逼迫孩子，而是讓她自由發展，「喜歡才有自驅力，才能做得更好」，女兒還小，以後的志向興趣或許都會改變，「但不管什麼職業，魔術都會伴隨她一生」。