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特許高中頂峰學院招生 升學就業雙選擇

記者張心╱紐約報導
頂峰學院位於布朗士區，是一所公立的特許學校。(宣講會截圖)
頂峰學院位於布朗士區，是一所公立的特許學校。(宣講會截圖)

紐約同源會攜手紐約市特許學校(Charter School)頂峰學院(Vertex Partnership Academies)，近日舉辦線上說明會，呼籲受今年紐約市高中「抽籤」錄取政策影響的學生們積極申請，目前頂峰學院尚有空位，且學費全免。

紐約同源會創會會長陳慧華表示，高中錄取因為政策轉變造成嚴重的影響，很多優秀學生由於「抽籤」模式12個志願全部落空，「還沒有找到合適學校的家長們，是時候考慮特許學校，頂峰學院雖然新創立，但師資都是高中的資深人士。」

頂峰學院首席執行官和聯合創始人羅威(Ian Rowe)介紹，該學院作為公立特許高中，學生都將在九和十年級參加嚴謹的IB Program (International Baccalaureate)，之後可以有學術和職業兩種方向選擇，學術方向將以大學預科途徑遵循IB文憑課程，職業方向將把課程作業和行業實習相連，在四個領域：計算機與信息技術，媒體、音樂和視頻製作，醫療保健和醫療服務，建築和工程學)實習，為進入職場打基礎。

「每個班級不超過25名學生，而且免學費」羅威表示，即將於今年9月升入九年級的學生，可以盡快申請，「將招收150人，目前還有名額，採先到先得的錄取Z方式，預計8月22日開放新學期入學。」

此外，頂峰學院提供中文普通話課程，來自中國廣東、畢業於喬治華盛頓大學主攻中學教育和世界語言的李夏穎(Xiaying Li, 音譯)將擔任該校IB中文老師，「我會幫助華裔家庭的孩子們更好地成長，為他們提供學術、社交或情緒價管理。」

頂峰學院位於布朗士區，將於2023年1月開啟明年9月的入學申請；更多信息：www.vertexacademies.org。

學生們在九年級和十年級參加IB Program，之後可以有學術和職業兩種方向選擇...
學生們在九年級和十年級參加IB Program，之後可以有學術和職業兩種方向選擇。(宣講會截圖)
將於今年九月升入九年級的學生，可以盡快申請頂峰學院。（宣講會截圖）
將於今年九月升入九年級的學生，可以盡快申請頂峰學院。（宣講會截圖）

紐約市 布朗士 教育

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