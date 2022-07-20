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馬友乘攜紐約勵馨辦音樂營 助弱勢華生重拾自信

記者牟蘭╱紐約報導
幫助遭受家暴與仇恨犯罪的華裔學子走出陰霾，紐約勵馨與紐約青少年交響樂團舉辦暑期音樂營；右三為馬友乘、右一為劉元芬。(劉元芬提供)
幫助遭受家暴與仇恨犯罪的華裔學子走出陰霾，紐約勵馨與紐約青少年交響樂團舉辦暑期音樂營；右三為馬友乘、右一為劉元芬。(劉元芬提供)

為幫助遭受家暴仇恨犯罪華裔學子走出陰霾，紐約勵馨婦幼關懷中心聯合音樂家馬友乘的「紐約青少年交響樂團」首次舉辦暑期音樂營，為18名沒有音樂基礎的7歲到15歲學生提供管弦樂、打擊樂與聲樂培訓，用音樂幫他們重拾信心。

本次暑期音樂營由Phi Lambda USA 和PLUS Charitable Trust等關心華裔弱勢群體的善心人士推動，紐約勵馨與紐約青少年交響樂團主辦，由小提琴家Tim Cho、大提琴家Olivia Martinez、打擊樂博士Robert Cosgrove 與Gloria Shih教授聲樂，為期五天，近日舉辦閉營演奏會。

紐約勵馨總幹事劉元芬表示，此次參與暑期音樂營的是遭受家暴與仇恨犯罪的華裔弱勢家庭的孩子，他們當中的許多孩子，因家境貧困、遭受暴力以及仇恨亞裔風氣，變得自卑；她說，這些沒有音樂基礎的孩子通過一周五天，每天四堂的密集打擊樂、聲樂以及小提琴或大提琴的學習，用音樂療癒自身。

劉元芬說，一些孩子沒有音樂基礎，也會在上課期間因壓力大常跑廁所，但通過幾位大師的耐心授課，他們在短時間內，可以唱誦古典歌曲，表演打擊樂，並在樂團音樂主任Michael Dadap的指揮下，完成較短的曲目，令人欣慰。

小提琴家Tim Cho分享，他來自韓國，剛在美國上學時，因不諳英文，在校園中變得自閉，是音樂讓他重拾自信，鼓勵孩子繼續追求音樂夢想。

樂團團長馬友乘鼓勵學子設立目標，勇敢逐夢。紐約市時常在暑期舉辦免費音樂會，她鼓勵家長帶孩子參與，學習欣賞音樂，陶冶身心。

音樂營是紐約勵馨的暑期計畫之一，劉元芬表示，音樂暑期營結束後，馬友乘還會每周至勵馨義務授課，讓更多孩子感受音樂的魅力；她補充，今年該中心旨在讓100名弱勢家庭的孩子，通過自己不同的愛好，選擇夏令營，還設有體育營、電腦營以及青少女營等。

紐約勵馨與紐約青少年交響樂團舉辦暑期音樂營。(劉元芬提供)
紐約勵馨與紐約青少年交響樂團舉辦暑期音樂營。(劉元芬提供)

華裔 家暴 仇恨犯罪

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