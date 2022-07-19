紐約客談╱疫情反彈 市府真心防疫？

如果看州府和市府的數據可以發現，新一波新冠疫情 已經來襲；但是街道放眼望去，卻又覺得疫情似乎不嚴重，因為很少人在公共場所戴口罩，私營企業也不再檢查接種紀錄，就連口罩令尚未解除的地鐵上，也有大量乘客不戴口罩。

其實，這也可能正是亞當斯 政府最想看到的結果，因為他作為溫和派、親商業的市長，不可能像左翼白思豪那樣照顧底層；從上台以來，亞當斯就一直在強調紐約市必須保持開放，一直在催促民眾返工上班；當然同時他也強調防疫 ，但是應是假心假意。

紐約市短暫擺脫疫情高風險之後，市府就在防疫數據網站上悄悄撤下了疫情風險分級的公示，而當被問到為何撤下時，亞當斯說需要更符合實況的系統，未來會公布；可是現在疫情已經反彈至此，市府仍無動於衷，意圖非常明顯，就是放寬防疫。

民眾對疫情的感受如何，很大程度上取決於政府傳達怎樣的信息；如果政府淡化疫情數據，民眾也很難有防疫的意識；儘管紐約市已有超過250萬確診病例，實際數字可能更大，公衛專家說，新出現的BA.4和BA.5變種病毒可以繞過免疫屏障，意味著已經感染過的人也會多次感染。

當然，不防疫也是一種選擇，但比較惱火的是「半吊子防疫」，即無法確保公衛，也妨礙經濟復甦；既然市府已經不想防疫，那不妨不要再假裝關心公衛，而是應該取消一切防疫措施，徹底解除民眾的束縛；但如果承認疫情嚴重，就請嚴格防疫。