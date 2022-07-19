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「滾出這個國家」 男子無故打罵華婦遭通緝

記者張晨／紐約報導
男子涉嫌毆打、辱罵華婦「滾出這個國家」。 (市警提供)
男子涉嫌毆打、辱罵華婦「滾出這個國家」。 (市警提供)

曼哈頓雀兒喜(Chelsea)近日發生一起涉及華裔受害者的仇恨攻擊案件，一年近六旬的華裔婦女清晨在街道上無故遭到一男子辱罵反亞裔言論，並被肢體攻擊；現該男子被轄區市警及仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)通緝。

警方表示，案件發生在12日早5時15分左右的西16街431號前，一身分不明的男子走近一名57歲的華裔女性受害者，對其大喊「滾出這個國家」(Get out of this country!)，隨後一腳猛踢其臀部，造成受害者倒地受傷。

在市警公布的現場錄像顯示，該男子年約30歲左右，留黑色平頭，作案時身穿巴塞隆那足球俱樂部球衣，下身淺色褲子，深色運動鞋。

目前此案已交由市警仇恨犯罪小組調查，警方呼籲民眾，若看到與圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序“CS-NYC”提供線索，消息來源保密。

華裔 手機 仇恨犯罪

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