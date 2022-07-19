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「美國中國城」開發計畫觸礁 早有跡可尋

編譯中心╱綜合報導
圖為當時引發爭議的「美國中國之城」構想圖之一。(網路圖片)
圖為當時引發爭議的「美國中國之城」構想圖之一。(網路圖片)

華裔女商人李雪銳遭聯邦調查、逮捕一案，事件中位於紐約上州投資移民開發項目，多年前已爭議不斷。當地居民、環保和保守派人士曾極力反對，也有人擔憂引來大批EB-5投資簽證移民，最終還可能花費美國納稅人的錢。根據檢方此次的政府資料，該開發案最終如外界預料，未能過關。

本報2013年12月報導，紐約上州凱茨奇爾(Catskills)具稱60億元的「美國中國之城」(China City of America)移民投資計畫，引起當地政府和居民的關注，也引來華府保守組織「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)的反對，指是「北京中國政府的幌子」。

該開發計畫不是要製造像紐約華埠的族裔社區，而是要在當地約600英畝沼澤地上打造精心規畫的「集商貿、旅遊、高級住宅的極具中國文化的」社區。紐約郵報指出，李雪銳希望在凱茨奇爾打造「中國迪士尼樂園」。計畫網站指出，主旨為「結合旅遊、博物館、休閒、購物、表演、住宿、酒店和商業，融入易經風水，建造中國文明永不落幕的展台，拓展無限商機」。

當地湯普森市針對這個計畫舉行公聽會，移民研究中心研究員諾斯 (David North)說投資移民只要出得起50萬元，就可拿到綠卡。開發商寄望美國納稅人提供20%的資金，「簡直是做白日夢」。公民及移民服務局發言人表示，該開發計畫已提出申請，但尚未核准。

隔年1月，媒體報導，雖然當地居民、環保和保守派人士反對不斷，但開發團隊修正計畫後，仍持續推動。環保人士指出，該開發規模式勢必衝擊當地敏感的沼澤地。

該計畫原聲稱將納入建造1000棟住宅，及可能建造賭場，但在面臨強烈反對後，又修正為僅在湯普森鎮一處575英畝區域建造大學、宿舍和員工住宅。擔任「美國中國之城」執行長的李雪銳表示，第一階段計畫將包括興建一所大學，未來可容納3000名學生，而且預期多數為中國學生，第二期則包括旅館和會議中心。她有信心可如期籌得第一期的1億5000萬元資金，其中6000萬元為將來自投資移民。

移民 投資 紐約上州

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