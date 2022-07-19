投資移民案騙局一場 扯出川普合照非法捐款

李雪銳向投資人展示假的TEC建築工地。(檢方提供)

美國公民 、紐約長島居民李雪銳(Sherry Xue Li)和共犯王良寶(Lianbo Wang，音譯)18日在被捕。他們涉嫌投資 移民詐騙，涉案金額達2700萬元。兩人在紐約東區聯邦法院出庭，法官暫未同意交保。

偵結報告指出，兩名嫌犯除了以湯普森教育中心(Thompson Education Center，簡稱TEC項目）為名，騙取投資移民外，還於2011年宣布在紐約上州一片未開發的土地建設名為「美國中國城」中國文化主題公園，號稱為「中國迪士尼」，並向投資者吹噓，每年將吸引150萬遊客，創造3000個就業機會。

美國移民局 至今沒有向TEC項目的投資者發放過一張臨時或永久綠卡。早在2017年，移民局就認為TEC項目的商業計畫不足為信。TEC項目計畫建設兩棟學院教學樓，兩個學生活動中心，一個體育中心、一個社區中心和六棟學生宿舍樓，包括132間連排住宅、200間兩臥室的公寓和50間三臥室的公寓。移民局認為，鄉村地區沒有支持這一高密度項目的基礎設施，也沒有意願這麼做。移民局還發現，TEC項目沒有特殊用途的許可證(zoning permit)，未進行環境審核，沒有一系列建築許可、水電項目和汙水處理計畫，因此項目不可行。

2018年，有投資人向嫌犯詢問TEC項目的進展情況，李雪銳說，「符合所有標準，待文件齊全，將拿到所有許可證」。幾個月後，她說，所有許可證都拿到了，還出示施工現場照片。但實際上，這些照片是她另一地點建造單家庭住宅的照片。

調查人員指，嫌犯利用從外籍人士騙取的資金作為政治捐款，並謊稱自己和其他美國公民是捐贈者，違反聯邦選舉競選法。比如，2017年6月李給一名全國委員會員工發電郵，說她的中國客人願意出席總統的籌款活動並捐款。這名員工回應，6月28日的籌款活動可以接受兩名客人各10萬美元捐款，可以拍35張照片。

籌款活動後，兩名嫌犯多次要求得到他們及中國客人和總統的合照。7月19日，該員工寄來李、王和12名中國客人與川普的合影。李藉此機會在TEC項目的投資人聊天群裡說，項目計畫已批准。

事實上，李雪銳和王良寶了解政治捐款規定，卻對出資者說，中國商人政治捐款是非法的，但可以投資他的公司成為股東。這樣就能安排他們和總統、國會議員會面，而且合法。