社區工作者為什麼值得投資？

紐約州是一個有悠久歷史和堅定不移精神的多元化之州，其座右銘「excelsior，譯為精益求精」強調了這一點，意思是永遠向上。然而存在著一個嚴酷的事實：目前，紐約州正面臨一場社區工作服務業危機，薪酬差異給那些為維持社區發展而不辭辛勞的人們帶來無法支撐的壓力。如果不立刻採取行動，就有可能把紐約的整個社區工作服務系統和依賴該系統的人置於危難中。

作為兩個為紐約社區提供服務加起來超過100年的非營利組織， 我們非常清楚每天提供給社區的服務至關重要，並得到社區的肯定。比如，華人策劃協會的兒童托育服務、老年患者家庭護理人員等。北曼哈頓社區發展組織的(NMIC)法律、組織和宣傳部的項目經理Brendy Iglesias說「在非營利組織工作十多年，讓我知道我們的社區對像NMIC這樣的組織的需求是至關重要的。但如果我們自己的需求得不到滿足，就無法支援和滿足他們的需求。」運營助理Joanel Sassone指出：「作為社區工作者，我們將直接面對這次疫情的長期影響。而我們的社區成員必須知道仍然有人還在為他們的福祉積極倡導。」

現在，紐約州有超過80多萬名社區工作者，其年薪中位數比同等職位的工人低20至35%，主要歸因於決定薪酬的市政府和州政府的官員。在紐約市 ，大約三分之二的全職社區工作雇員(其中75%是少數族裔，70%是女性)接近貧困線，15%僅符合糧食券的收入標準。隨著通貨膨脹、住房危機和持續的新冠疫情等造成的經濟衰退，這些差異只會進一步威脅到這一關鍵社區服務勞動力的穩定性。

雖然紐約市的立法者在過去幾周內，通過了向社區工作者投資 6000萬元的歷史性進展，但遺憾的是，這仍不足以支持需求。 作為紐約市2022至2023財年批准預算 的一部分，社區工作者將只獲得不高的勞動力投資，而不是CPC、NMIC和其他社區工作服務機構所倡導的5.4%。 如果不把所有城市和州政府資助的社區工作者的時薪，提高到不低於21元，將不足以推動迫切需要的系統性變革，也將使許多家庭護理人員、兒童看護者和其他人員因此遭受財務困難。

既然預算已經通過和批准，我們還能做什麼呢？首先，必須確保紐約市能真正將6000萬元的社區工作投資，在最必要的時候發放給那些需要的人——換句話說，我們正在努力確保紐約市迅速實施6000萬元的勞動力投資，以便像社區工作服務機構可以獲得資金來支付工人工資。特別是當社區工作者的職位空缺達到歷史最高水平時，這些資源很明顯只會在緩解高離職率造成的緊張壓力下變得更加重要。預算制定固然重要，但政府行動才是真正的關鍵。

此外，我們將繼續倡導額外的政府投資，以消除長期存在的工資差距，確保社區工作者的努力能得到公平的薪酬。從每年的生活成本調整 (COLA) 到每小時21元的最低工資線，「公正薪酬」之爭還遠未結束。相反，我們現在可以做更多的事情來支持社區工作者，並確保這一行業不會半路夭折。

值得慶幸的是，就在此刻，由市議員Althea Stevens提出的一項新法案Int 0510-2022正在紐約市議會進行審議，該法案將要求為社區工作者的現行工資提供資金。為社區工作者提供必要的財務保障，以便他們能夠繼而養活自己和家人。如果希望將這項法案變成法律，我們每個人都要站出來發聲，並明確地要求採取具體行動，且不是明天或下周，而是立即採取行動。

我們親眼目睹政府的工資限制，對我們社區的必要行業工作者所造成難以置信的緊張和壓力。社區工作者是我們的鄰居、我們的朋友，和我們的家人。我們不應該再坐視不理，讓他們繼續承受由市和州政府長期延續的破碎薪酬制度所造成的負擔。

隨著經濟繼續其預期的下降趨勢，和紐約市面臨的持續新冠威脅，社區似乎一直在為社區工作服務行業面臨的更大壓力做準備。我們期待與市長政府和市議會合作，以確保在最近的預算批准後迅速實施6000萬元的勞動力投資，同時我們也將繼續呼籲市長和議會為我們的社區工作者提供更大的支持。為所有社區工作者爭取一個公平和公正制度之戰，尚未結束。事實上，這才剛剛開始，讓我們行動起來吧！

2022年7月15日

作者：北曼哈頓社區發展組織行政總監MARIA LIZARDO，華策會行政總監WAYNE HO(本文觀點不代表本報立場)