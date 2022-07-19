電價漲近三倍 黃敏儀促州府增加補助

電費煤氣費急速漲價，黃敏儀提出決議，要求州府增加補助。(愛迪生電力公司提供)

今年年初紐約市 電費飆升，1月的電價較去年12月漲近三倍，正處盛夏，眼看又到用電高峰期，市議會日前通過市議員黃敏儀的決議，要求州府增加相關補助，幫助紐約市民度過難關。

根據電力公司的數據，去年12月每兆瓦的電價為50元，今年1月已達140元，上調近三倍；今年初天氣嚴寒，民眾需要更多的電力供暖，已支付高昂的電費，如今天氣炎熱，又到用電高峰期，許多低收入 的家庭恐無力支付，面臨斷電危機。

居住在法拉盛 多年的富格(Maureen Fugar)表示，因電費過高，她只有搬到平價公寓，只為能付清帳單，「我加班工作，才讓不斷上漲的電費不會影響我的生活品質」。

黃敏儀對此指，疫情重創經濟後尚未完全恢復，如今電費又突然飆升，為民眾的生活帶來更多負擔；她說，雖然州長為此在財年中撥款，但遠遠不足幫助民眾解決這一問題。

黃敏儀表示，電費的上漲對低收入的少數族裔社區衝擊最大；電力公司數據顯示，40萬紐約市與威徹斯特郡(Westchester County)居民已逾60天積欠超過8.19億元的電費，若再不繳清電費，恐在炎炎夏日失去電力。

雖然州府提供家庭能源援助計畫(HEAP)，但許多家庭都不符合申請資格；黃敏儀要求州府提高2.5億元的電費援助金一倍，解決這場電費危機，「民眾現在不得已要在住房、吃飯、治病與付電費中選擇」。