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翻新賓州車站 州市府達資金協議

記者和釗宇／紐約報導
州府和紐約市府就賓州車站翻新工程達成出資協議，預計籌資總額將達40億元。(記者和釗宇／攝影)
州府和紐約市府就賓州車站翻新工程達成出資協議，預計籌資總額將達40億元。(記者和釗宇／攝影)

紐約州府和紐約市府18日就賓州車站翻新工程達成出資協議，該項目計畫在車站周邊新建商圈和住宅樓，開發商將給該項目注資，取代40到45年的稅金，預計籌資總額將達40億元，其中超過10億元用於翻新賓州車站周邊街道、人行道、公共區域，同時也可負擔新候車大廳50%的建設費用。

根據此前規畫，賓州車站翻新項目一期工程成本在60億元至70億元，已經比前州長葛謨(Andrew Cuomo)提出的計畫有所減少；紐約市規定開發商新地產項目每年地稅增長3%，而賓州車站項目的代繳稅(payments-in-lieu-of-taxes)協議將維持目前地稅標準，以未來地稅不再增加為代價，換取開發商的一次性注資，確保紐約市地稅收入不受損失。

政府監管機構Reinvent Albany最近的一項研究顯示，該項目中代繳稅總額可能達到40億元；根據協議，開發商這筆出資將可完全負擔賓州車站項目周邊街道、人行道、公共空間的翻新，也可負擔地下候車大廳和地鐵通道建設費用的50%。

根據規畫，州府希望將目前分上下兩層的賓州車站改為單層候車大廳，以此可以新建高達450呎的透明天頂，讓自然光照進車站，也將能讓站台與車站的其他公共設施融為一體。

建成後的主候車大廳面積，將超過莫尼漢車站大廳(Daniel Patrick Moynihan Train Hall )和大中央車站的總和；同時還將新增八英畝的公共空間、18個新入口以及1800套住宅，其中540套將作為可負擔住房，計畫開工後五至六年內完成；此前州府已經啟動項目招標，將在秋季選定方案。

州府和紐約市府就賓州車站翻新工程達成出資協議，圖為新大廳構想圖。(大都會運輸署)
州府和紐約市府就賓州車站翻新工程達成出資協議，圖為新大廳構想圖。(大都會運輸署)

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