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孟昭文背書齊默爾曼 參選第三選區國會議員

記者鄭怡嫣╱紐約報導
齊默爾曼。(競選辦公室提供)
齊默爾曼。(競選辦公室提供)

紐約州國會眾議員、州參議員的初選日將在8月23日登場，國會眾議員孟昭文宣布背書第三選區國會議員參選人齊默爾曼(Robert Zimmerman)，指他理解社區的多樣性，在支持婦女墮胎權、打擊槍枝暴力、捍衛投票權等議題上，都與社區民眾站在一起。

民主黨籍的齊默爾曼，九歲搬至長島，是位小商家，曾先後在國會議員伍爾夫(Lester Wolff)、舒爾(James Scheuer)以及艾克曼(Gary Ackerman)辦公室任職，他重視公共安全問題，支持修改保釋新法，打擊仇亞犯罪，同時反對削減警察經費並為警員提供更好的培訓制度，在教育議題上，他與華人家長的理念相近，支持增加公校經費，擴大資優班，並保留特殊高中入學考試。

他競選的第三選區，橫跨長島納蘇郡、蘇福克郡、皇后區東北部、布朗士以及威徹斯特郡，包括華人聚居的長島大頸、皇后區小頸及白石等地。

孟昭文表示，作為紐約州首位當選國會議員的亞裔，深知民眾需要開拓性的領導人，為弱勢群體發聲。

目前，齊默爾曼已獲州主計長狄納玻利、國會議員米克斯(Gregory Meeks)、州眾議員布朗斯汀(Edward C. Braunstein)、法拉盛市議員黃敏儀、市議員李琳達等背書，如當選，他也將成為代表長島及皇后區的首位同性戀國會議員；除齊默爾曼外，挑戰該席位的還包括長島蘇福克郡副郡長Jon Kaiman、納蘇郡第18選區議員Josh Lafazan等五人。

長島 眾議員 皇后區

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