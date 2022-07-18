猴痘病例占全美25% 紐約市再增疫苗

疫情升溫，紐約市開放更多猴痘疫苗接種預約。(美聯社)

根據聯邦疾病防治中心 (CDC)統計，紐約市猴痘 病例已經占全美四分之一，世界2%；市府在15日供應9200劑疫苗 的基礎上，再提供4000劑給醫療機構轉診使用。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，紐約已成為全球疫情中心，市府要求CDC提供更多的疫苗。本通知15日發放8200劑，預約網站開放時，再添加1000劑，「這些疫苗本是為第二劑注射預定，臨時決定先給更多紐約人提供保護」市衛生局表示。

此外，市衛生局還將提供4000劑給「為最高風險者提供服務的社區組織」，以便他們為轉診病人注射。

猴痘疫苗共分為兩劑，目前市府已建議聯邦推遲第二劑接種計畫，先保證第一劑的普遍供應。過去的幾周，全市只開放幾千劑預約，民眾獲取困難，且疫苗預約網站漏洞百出，「令人氣憤的是，新冠疫苗工作已持續近兩年，還是沒能為新傳染病做好準備。」曼哈頓區長李文(Mark Levine)說。

同新冠類似，猴痘的潛伏期通常為七至14天，典型症狀有發燒、頭痛、肌肉酸痛和疲倦，同時淋巴結也會腫大；男性、同性戀患者、男男性行為者、18歲及以上的變性者罹患率較高，所以目前疫苗的接種資格僅限於此類人群。