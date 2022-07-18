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亞裔占多數市議會選區草案 需華人更多支持

記者胡聲橋╱紐約報導
選區重畫委員會最新公布的布碌崙選區重畫草案。(取自市府官網)
選區重畫委員會最新公布的布碌崙選區重畫草案。(取自市府官網)

市議會選區重畫草案第一版日前公布，草案畫出亞裔人口占56.8%的第43選區，引起華人，尤其是布碌崙(布魯克林)社區關注。不過，華社人士也表示，事情還有很多變數，需要更多華人社團和民眾站出來發聲，才能實現。

重畫後的地圖最吸引人的就是把原來貝瑞吉和戴克高地為主的選區，變成一個由日落公園東部，以及班森賀和戴克高地部分地區組成的第43選區，這個選區亞裔選民約占56.8%，極有可能產生布碌崙首位亞裔市議員。但草案也引起目前第43選區市議員紀思庭(Justin Brannan)和第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)的強烈反彈。如果因為草案成為現實，他們將不得不在相同選區一決高下。

亞太裔投票與組織公民加大參與(APA VOICE)重畫選區特別工作組協調員歐陽蕭安說，這份草案最重要訊息是，選區重畫委員會認可亞裔人口迅速增長的布碌崙，需要一位亞裔市議員。但她指，草案變成定案還有很長的路，或許更好的選擇是，把分散在三處的班森賀選區整合成一個亞裔為主的選區，也可以減少其他選區因重畫產生的矛盾。不過她也表示，現在的草案是令人滿意的，兩種方案都可以接受。

針對亞裔選民的無黨派政治組織亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)創始人朱雅婷說，這次選區重畫，不僅第43和38選區出現很大變化，第47區的變化也很大，她認為第47選區增加不少共和黨的支持者。如果草案變成現實，不管是第47或第43選區，都有可能選出共和黨市議員。

朱雅婷說，市議會選區重畫距離實現仍遠，參考之前國會眾議員選區和州參議員選區的重畫過程，就知道還有許多變數。她鼓勵華人多參加8月15至22日即將舉行的五場公聽會。

草擬地圖及公聽會訊息：www1.nyc.gov/site/districting/about/about-the-districting-commission.page。

亞裔 布碌崙 華人

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