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華人前列腺癌漸多 籲男長者定期篩查

記者顏潔恩╱紐約報導
李肖紅醫師主講「前列腺癌的診斷與治療」。(華康會提供)
李肖紅醫師主講「前列腺癌的診斷與治療」。(華康會提供)

華人健康協會邀請，華裔腫瘤放射科專家李肖紅醫師日前在史泰登島會所，為華裔長者主講「前列腺癌的診斷與治療」；她指出，儘管華人的發病率遠低於西方人，但因年紀增長、飲食改變，近年華人發病率呈上升趨勢，應多留意。

她表示，前列腺癌是老年男性常見的惡性腫瘤癌之一，在全球男性癌症發病率居第二位，隨著飲食改變，如今在華人當中也有相對高的發病率；前列腺癌的發生與雄激素分泌、及肉食有關，研究發現食用豬肉、牛肉等紅肉的人，患癌機率高出12%。

正常或癌變的前列腺細胞，均會產生名為前列腺特異性抗原(PSA)的蛋白質，可通過抗原檢測，數據高的男性中其實75%沒有罹癌，導致升高的原因可能是良性前列腺增生、感染前列腺炎、受到藥物影響，或是騎單車等外在因素，無需焦慮。

針對前列腺癌，低風險的治療方式可通過「主動監視」(Active Surveillance)、或放射治療就能完成，但晚期者可能要用藥物搭配手術。

應注意的是，早期的前列腺癌不會有任何症狀，腫瘤會緩慢生長，且不會感到疼痛，很多人因此錯過最佳治療時間；晚期的症狀包括排尿困難、出現血尿或血精液、性功能障礙、骨盆區或腿部腫脹、直腸壓力疼痛、雙腳無力、全身疲勞或莫名消瘦等，嚴重會導致癱瘓。

有家族病史者，40歲起就可向醫生要求定期篩查，若家中無病史，平均風險年齡則為50歲左右，年齡越大發病率越高；根據個人體質，醫生可建議推遲或進行一、兩項初步測試。

華人 腫瘤 華裔

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