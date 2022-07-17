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反對史島建遊民收容所 促亞當斯回應

記者顏潔恩╱紐約報導
Tompkins大道收容所附近有多所公校，反對者擔憂學童安全受到威脅。(取自谷歌)
Tompkins大道收容所附近有多所公校，反對者擔憂學童安全受到威脅。(取自谷歌)

在前市長白思豪(Bill de Blasio)推動的全市興建遊民收容所政策下，近年來不少華人居住的史泰登島，也將陸續建造三間收容所，引起社區反彈；當地民選官員日前發表聲明表達反對立場，督促市長亞當斯(Eric Adams)作出回應，給居民一個交代。

白思豪任期期間推出的「遊民浪潮」(Turning the Tide on Homelessness)項目，計畫在全市興建90個收容所，其中多處選址位於華社，引起華人不滿；原計畫在曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)班森賀興建的收容所，在民眾積極的抗議下有部分成效，幾個選址被市府取消，不過仍有多處選址狀況不太明朗。

以史島為例，目前在Central大道已有一所正在營運的收容所，另三所將建造或改造的收容所地址，分別位於Hylan大道1055號、Tompkins大道119號、以及Victory大道44號；其中已改造的Victory大道收容所，將變成容納500名遊民的家庭收容所，目前已開放收容100名成人及孩童，另外兩所則各將容納100名男性遊民。

反對者指出，Tompkins大道收容所附近，一共有四所公校以及公園等公共設施，常有學童出入，擔憂會對他們造成安全威脅；根據計畫，以上收容所都將在明年完全開放，亞當斯市府當前看來並不會改變心意。

國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)、州參議員蘭札(Andrew Lanza)、市議員卡爾(David Carr)、以及史島區長佛塞拉(Vito Fossella)日前向市府施壓，對上述收容所選址提出強烈反對；瑪麗奧表示，部分具有犯罪前科的遊民將在社區遊蕩，很多家長擔心孩子的安全，感到非常不安，「這是身為市長應立即關注及解決的問題，亞當斯必須趕緊作出回應。」

針對亞當斯的沉默，市長辦公室發言人未正面回應，但指出他近期已和市議會，針對該議題進行「有成效的對話」(Productive Conversation)；針對史島的個別收容所建案，卻始終隻字不提。

遊民 亞當斯 白思豪

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