亞當斯連任募款達85萬 半數來自賭場等外州財團

紐約市長亞當斯在上任頭六個月，就已募得85萬元的競選連任資金。(市長辦公室提供)

根據紐約市 競選財務委員會(Campaign Finance Board)日前公布數據，市長亞當斯 (Eric Adams)在上任後六個月，已募款85萬元的競選連任資金，其中近一半來自紐約市外捐贈者，以從事房地產、賭場和體育博彩業等為主。

市競選財務委員會表示，在今年1月才上任市長的亞當斯，已為2025年的競選連任籌得85萬元資金，其中超過40萬元來自紐約市外，主要是佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach County)和加州 聖塔芭芭拉(Santa Barbara)。

亞當斯在任期之初曾造訪全美多地，還在洛杉磯比佛利山(Beverly Hills)和芝加哥舉行募款活動，稱自己是「民主黨的未來」，據傳他未來有興趣參選總統，該行被外界猜測是藉助募款活動，提升自己在全美的影響力；當時的活動，為他分別從加州募得2萬4200元，伊利諾州募得4萬850元。

報告顯示，為亞當斯2025年的競選，捐贈款項前六高的金主中，有五個從事房地產業；據「紐約時報」報導，紐約州在今年4月批准，允許最多能有三間新賭場在紐約市地區開張時，就有來自佛羅里達州和好萊塢的五名賭場高管向亞當斯捐款，隨著體育博彩業在紐約的合法化，運動競技與博彩公司DraftKings和Fanatics公司也投入高額捐款。

根據市競選財務委員會的數據，亞當斯為其2021年的成功競選，最終籌集了超過1900萬元的資金。

此外，市議員選戰明年開打，市議員也已經開始競選籌款；目前市議會中，由市議長歐德思(Adrienne Adams)籌得的12.7萬元競選資金領先；其他籌得金額領先者，還包括皇后區市議員李琳達(Linda Lee)的5萬1000元、市議員黃敏儀的3萬3000元，以及布碌崙(布魯克林)市議員哈德森(Crystal Hudson)和紀思庭(Justin Brannan)的2萬5000元等。