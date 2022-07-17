紐約州駕照考試 增行人安全意識

州長霍楚日前簽署法案，將針對駕駛對行人的安全意識進行培訓。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前簽署法案，要求增加行人和騎士的安全指導，到駕照 申請的前科考試(Pre-licensing Course)必修科目，培訓駕駛的安全意識，並成為正式駕照筆試中的必考部分，預計明年1月生效。

該項法案要求當局加強駕駛對行人和騎士的安全意識的培訓和審核，不僅要在駕照申請前科考試中，添加汽車駕駛對行人等應履行的注意義務，也要在駕照筆試考試中，對此部分進行嚴格測試。

「教育駕駛了解行人和騎士所面臨的危險，可以幫助創造更謹慎、認真的交通文化」；法案推動者、布碌崙(布魯克林)州參議員郭納德(Andrew Gounardes)表示；上個月他推動的紐約市測速攝像機全天候不停機，也順利通過。

霍楚表示，自行車騎士在疫情 後激增，該法案的通過將有助於防止車禍 和拯救生命，進一步促進街道安全。

截至目前，紐約州駕照考試手冊中，只有一頁與行人、騎士和滑板手等共享道路的安全相關守則，新法案通過後，州府將根據當前的考試手冊，進一步諮詢執法部門、自行車和行人安全倡導者、以及醫學領域專家進行意見徵集，從而制定新的駕駛培訓科目。

交通維權組織「家庭街道安全」共同創辦人Amy Cohen表示，街道不僅是為汽車駕駛準備的，還有行人、自行車、滑板手也在使用，州府需要確保駕駛知道怎麼和其他人分享道路。

根據最新數據，紐約市每天有大約53萬人騎自行車出行，已是15年前的三倍；與此同時，與疫情前相比，2022年第一季的行人死亡人數卻有增加；市交通局的報告顯示，駕駛分心、不讓路和超速，是造成車禍的三大主因。