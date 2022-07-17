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法拉盛緬街公車道 晚7時後私家車可通行

記者牟蘭╱紐約報導
法拉盛市中心公車專用道縮減私家車禁行的時間從每日早6時至晚7時，市交通局懸掛新標識。(記者牟蘭╱攝影)
法拉盛市中心公車專用道縮減私家車禁行的時間從每日早6時至晚7時，市交通局懸掛新標識。(記者牟蘭╱攝影)

備受爭議的皇后區法拉盛市中心公車專用道計畫將永久使用，市交通局(DOT)日前在線上會議中表示，已在緬街安裝新標識，縮減私家車禁行時間；華人商家對此表示是個「好開始」，但希望能進一步將公車專用道改為在平日高峰時段執行，令私家車能在生意黃金時段行駛緬街，增加客源。

市議員黃敏儀辦公室表示，在與當局多次溝通後，縮減了緬街公車專用道的運行時間，從每日早6時至晚7時，其餘時間則開放私家車可行駛緬街，不會收到罰單；此外，市交通局也據新規更改標識，在緬街與37大道交口懸掛提醒，告知司機即將進入公車專用道等。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)執行主任余鈿崧表示，市交通局15日與社區商家代表舉辦線上會議，指這項計畫實施後，法拉盛的公車提速50%；他說，法拉盛商改區再次向當局，指99%的商家因這項計畫帶來負面影響，且當局提供的數據，並未考慮公車在疫情中減線等因素。

余鈿崧說，雖然緬街公車專用道永久化，但政府已鬆口縮短運營時間，他呼籲更多商家發聲，要求政府將這項計畫的運營計畫改為平日高峰時段執行，周末則徹底停止。

法拉盛市中心公車專用道縮減私家車禁行的時間從每日早6時至晚7時，市交通局懸掛新標...
法拉盛市中心公車專用道縮減私家車禁行的時間從每日早6時至晚7時，市交通局懸掛新標識。(記者牟蘭╱攝影)

在羅斯福大道經營一家小吃店的楊太太表示，公車專用道實施後，對當地商家的生意產生負面影響，尤其對小商家疫後復甦更雪上加霜；她說，縮短實施時間後，為商家與民眾提供便利，是一個「好開始」。

在緬街經營雜貨店的張先生指，因紐約市治安變差，晚7時後客源變少，他希望當局能再縮短公車專用道的運營時間，讓私家車能在周末等黃金時段運行。

法拉盛市中心公車專用道計畫屬於市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目，規定除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行；該計畫試行至2022年1月，新規實施後，只在每日早6時至晚7時執行這項計畫。

法拉盛市中心公車專用道縮減私家車禁行的時間從每日早6時至晚7時，市交通局懸掛新標...
法拉盛市中心公車專用道縮減私家車禁行的時間從每日早6時至晚7時，市交通局懸掛新標識。(記者牟蘭╱攝影)

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