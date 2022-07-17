2000萬振興資金 華埠想建牌樓

華埠從州府獲得2000萬的振興資金，社區重提興建牌樓。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠 在去年底收到紐約州府的2000萬振興資金後，開放徵集項目提案，如今長達興建牌樓再被提上日程，但社區對此的反應不一；隨著該計畫將在下周進行最後一次投票 ，決定資金去向，東百老匯社團、商家與華埠商改區 16日開會，稱「將背水一戰，用這一次最有可能的機會，推動牌樓建成。」

影音來源：記者張晨

在紐約市華社豎立牌樓，在過去60多年來一直被提出，其中又以華埠討論最熱烈，但卻未看到太多進展，部分原因是因為市交通局(DOT)遲遲不肯發放許可，另一原因則為社區很難就此達成一致。

華埠商改區行政總監陳作舟表示，全世界的唐人街只有紐約還落於人後，「不明白為何會有人認為這是一件壞事」；他說，牌樓項目缺的從來不是錢，而是一致的意願，有些人認為這是「老華僑們的一廂情願，年輕人不會喜歡。」

疫情開始後，遊客流失不提，華埠本地常駐人口就減少了1萬多，大部分為18至24歲以下的年輕人；陳作舟說，這是年輕一輩以及他們父母對社區的失望，「我們現在需要做的不單單是吸引遊客，更要建立居民的信心。」

積極支持牌樓項目的東百老匯社區、社團、餐館商家、屋主等，受到柏路(Park Row)關閉長年封閉、怡東樓周圍長巴站被砍、以及近日來的遊民所建案等困擾，苦不堪言。

美國福建公所主席鄭德良表示，東百老匯近兩年的衰敗社區有目共睹，往年喜宴、從外州「回娘家」的熱鬧場景不再；牌樓不但能吸引華埠主幹道的人流，商家和租客也會因此得益，更能從緊鄰的下東城吸引年輕人來吃喝玩樂。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)於2021年底，將華埠列為第五輪「下城振興計畫」(Downtown Revitalization Initiative)的資助對象，2000萬資金目前由華埠商改區主持。

下城振興計畫的華埠地方規畫委員會(Chinatown DRI Local Planning Committee)18名成員，將在20日(周三)進行最後一輪投票，決定項目資金去向；陳作舟把這稱為牌樓建案的「背水一戰」，但他身為項目主理人，不能參與投票。

他表示，目前有40多個社區項目提案，總價高達8800萬，而興建牌樓的價格僅為150萬；「我深知項目推進的難度，真心希望社區能就此達成一致，為此投上一票，不然牌樓將再無機會矗立華埠。」