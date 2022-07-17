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華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

記者張晨╱紐約報導
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)
華裔遊民男子曼哈頓大橋搭木頭房，躺椅在外靠枕在旁。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓大橋華埠一側的遊民紮寨現象愈加嚴重，近日一講普通話但神智不清的華裔遊民在科西街廣場(Forsyth Street Plaza)的大橋自行車道旁，搭建起了一個約16平方呎的木屋；門旁用警用鐵檔圍住，門前甚至有一個躺椅和一個靠枕。

影音來源：記者張晨

這個臨時搭建的小屋是用膠合板和硬紙板拼湊起來的，上面還覆蓋著零星的黑色塗鴉，記者16日在現場看到，市遊民服務局(Department of Homeless Services，簡稱DHS)在該地區進行了清理，工人們粉刷了棚屋附近的大塊塗鴉，但沒有拆除或驅趕住在這裡的華裔遊民。

「社區保護及改善聯盟」(Alliance for Community Preservation and Betterment)委員會成員李翠珊(Susan Lee)表示，這樣不受監管的違建，不論對於周邊環境還是住在裡面的人都是非常危險的。

「堅尼路以南鄰里聯盟」(NUBC)共同創辦人李卓勳(Jan Lee)則表示，非洲裔市長丁勤時(David Dinkins)在任時期，曼哈頓大橋曾因聚集的大批遊民和耍賴擦車人(Squeegee Men)而臭名昭著；他說「這間小屋就是『癌症』復發的跡象。」

華埠第一選區市議員參選人馬泰(Christopher Marte)的發言人拒絕對此發表評論；他表示，不想再給該名華裔遊民的生活帶來更多的麻煩。

不過據馬泰辦公室幕僚長凱爾瑪(Caitlin Kelmar)透露，該名遊民在該處遊蕩已經有一年多的時間了，「但沒人在去年冬天前看到過這個小木屋」；她說，該遊民似乎有一些心理問題，而市清潔局也已經多次拆除過這個木屋。

但據了解，該人為中國移民，自2014年起就以遊民身分屈居在曼哈頓大橋附近，曾住在橋體結構的夾縫中；他曾在華埠餐廳幫廚，但因賭博惡習而流離失所。

遊民 華埠 曼哈頓

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