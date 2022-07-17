買毒誤闖民宅嫌犯 21日再審

張揚先前(前排中)在辯護律師的陪同下上庭。(記者牟蘭／攝影)

今年5月涉嫌從陽台入室、捅死居住在法拉盛 公寓華男的嫌犯張揚(Yang Zhang，姓名音譯)，原訂於日前宣布精神鑑定，因嫌犯當日在拘留所 未上庭等原因，案情推遲至21日(周四)再審；受害者黃一鳴(Yat Ming Wong，前譯黃溢明)的弟弟，當日請假前來旁聽，希望司法保護哥哥的權益。

根據警方消息，35歲的被告張揚於5月22日凌晨2時，涉嫌從陽台進入死者黃一鳴居住的法拉盛57路的公寓，兩人先爆發口角，隨後張揚手握尖銳物，數次捅向受害人的頭部、頸部、手臂以及腿部，致其死亡。

被告被捕時疑吸食大量致幻藥劑，宣稱自己在屋內尋找毒品 ；消息人士稱，案發當天，張揚前往黃一鳴居住的公寓樓內購買毒品，誤闖死者家中，才釀成慘劇。

原定在14日宣布張揚精神鑑定，但他當日未出庭受審，21日再開庭將討論起訴的罪行以及相關檢查結果。

黃一鳴的弟弟當日出席旁聽，據悉，黃一鳴20多年前從香港移民美國，從事酒店業，交往單純，每周上教堂，從未吸毒，也沒有結交任何吸毒的朋友。

死者的教友日前為他在「Go Fund Me」發起募捐，指黃一鳴生前關心每一個朋友，希望以此幫助他的家人度過難關，目標為3萬元，目前籌到1萬2000多元，網址https://bit.ly/3IJ7gLz。