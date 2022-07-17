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皇后區華人一夜被偷兩件觸媒轉化器

記者鄭怡嫣／紐約報導
一名華人廂型車主，在一夜之間被偷兩件觸媒轉化器。(市警局提供)
一名華人廂型車主，在一夜之間被偷兩件觸媒轉化器。(市警局提供)

華人聚居的皇后區貝賽(Bayside)日前發生一起汽車配件觸媒轉化器(catalytic converter)竊案，一位廂型車華人車主，一夜被偷兩件觸媒轉化器，市警呼籲知情民眾提供線索。

12日(周二)晚，在貝賽58大道交清景快速路(Clearview Expressway)附近，華人車主發現停著的白色福特(Ford)廂型貨車，車中部兩邊的觸媒轉化器均被盜；據悉，偷竊地點為華、韓裔居民較多的民宅區，通常在夜晚較為僻靜。

汽車的觸媒轉化器通常位於汽車前門或中部下方，能將汽車尾氣中的有害物質轉化為二氧化碳和水蒸氣等危害較小的物質，減少尾氣排放，一個轉化器因在黑市可賣150至200元且比較容易偷盜，受到歹徒青睞。

市警呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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