史島大執法 亂丟床墊 車扣押3人各罰4000元

當局日前發現民眾趁著深夜在路邊丟棄床墊。(市清潔局提供)

市清潔局執法人員日前在史泰登島 一個長期受非法傾倒垃圾困擾的街道中，發現三名把床墊丟棄在路邊的民眾，被當場逮個正著；當局事後向每人各開出4000元的天價罰單，「殺一儆百」，表示將持續打擊非法傾倒垃圾行為。

市清潔局發言人格拉尼亞尼(Vincent Gragnani)表示，本月13日凌晨12時10分左右，執法人員瞥見一輛紅色豐田 轎車頂上綁著一個床墊，隨後發現床墊被丟棄在Goethals Road North的一處路段；執法人員隨後攔截，向車上的三人各開出4000元罰單，並扣押該輛轎車。

車上三人因非法傾倒垃圾被開罰單，轎車也被扣押。(市清潔局提供)

他說，該路段常有民眾非法傾倒垃圾，該行為屬於對公共空間的盜竊，會影響社區面貌、以及居民的生活質量；為打擊該犯罪，當局將會對被抓到的人開出千元罰單，且無論是否駕駛者為車主，現場車輛也會被扣押，「我們的目標是希望所有紐約客都能遵守法律，讓市民擁有乾淨、安全的街道。」

當局強調，相當重視非法傾倒垃圾問題，不會給警告就直接執法；不僅如此，當局還在全市社區安裝可移動的監控攝像頭以及車牌閱讀器，以嚴格並擴大執法，呼籲大眾不要心存僥倖心理，應奉公守法。

事實上，史島非法傾倒垃圾的現象嚴重，上月20日一名島上居民將自身庭院的大量垃圾丟棄在路邊，被史島地區檢察官麥克馬洪(Michael E. McMahon)辦公室的監控攝像機拍到；直到本月9日，當事人在路上開車時遭紐約市 警攔截，轎車當場被扣押，也被開4000元罰單。