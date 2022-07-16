史島大執法 亂丟床墊 車扣押3人各罰4000元
市清潔局執法人員日前在史泰登島一個長期受非法傾倒垃圾困擾的街道中，發現三名把床墊丟棄在路邊的民眾，被當場逮個正著；當局事後向每人各開出4000元的天價罰單，「殺一儆百」，表示將持續打擊非法傾倒垃圾行為。
市清潔局發言人格拉尼亞尼(Vincent Gragnani)表示，本月13日凌晨12時10分左右，執法人員瞥見一輛紅色豐田轎車頂上綁著一個床墊，隨後發現床墊被丟棄在Goethals Road North的一處路段；執法人員隨後攔截，向車上的三人各開出4000元罰單，並扣押該輛轎車。
他說，該路段常有民眾非法傾倒垃圾，該行為屬於對公共空間的盜竊，會影響社區面貌、以及居民的生活質量；為打擊該犯罪，當局將會對被抓到的人開出千元罰單，且無論是否駕駛者為車主，現場車輛也會被扣押，「我們的目標是希望所有紐約客都能遵守法律，讓市民擁有乾淨、安全的街道。」
當局強調，相當重視非法傾倒垃圾問題，不會給警告就直接執法；不僅如此，當局還在全市社區安裝可移動的監控攝像頭以及車牌閱讀器，以嚴格並擴大執法，呼籲大眾不要心存僥倖心理，應奉公守法。
事實上，史島非法傾倒垃圾的現象嚴重，上月20日一名島上居民將自身庭院的大量垃圾丟棄在路邊，被史島地區檢察官麥克馬洪(Michael E. McMahon)辦公室的監控攝像機拍到；直到本月9日，當事人在路上開車時遭紐約市警攔截，轎車當場被扣押，也被開4000元罰單。
上一則
人瑞中心紀念車衣大罷工40周年
下一則
FB留言