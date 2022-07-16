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紐約臭味投訴增54% 亞當斯歸咎大麻和汽車廢氣

記者張心／紐約報導
亞當斯表示，紐約市臭氣來源，很多來自大麻。(市長辦公室提供)
亞當斯表示，紐約市臭氣來源，很多來自大麻。(市長辦公室提供)

紐約市的「臭氣熏天」已讓市民忍無可忍，積極撥打311熱線投訴，投訴電話較去年同期增長了54%；對此市長亞當斯(Eric Adams)承認聞到味道，但他表示，最大的源頭不是垃圾等臭味，而是大麻

「現在每個人都在抽大麻」，對於城市惡劣的空氣狀況，亞當斯回應：「也許我的鼻子是典型紐約人的，所以完全沒聞到你說的那種，骯髒的味道。」

但根據「紐約郵報」數據統計發現，同去年前六個月相比，市府在今年收到戶外氣味投訴電話共計5746通，因投訴室外空氣味道的電話飆升了54%；對此市衛生局發言人古德曼(Joshua Goodman)拒絕針對該統計數字發表評論，「因為對於臭味的投訴渠道較分散」；他解釋，「源頭不明的惡臭會轉到311，而來自社區鄰居的惡臭會被轉到市警局或其他機構。」

市長辦公室也表示，對於體味或是食物味道的投訴，將不通過311，並表示造成臭味投訴數字增長的根源，除了亞當斯所說的大麻，其他則是來自於閒置車輛(Idling Vehicles)排放的廢氣。

市長辦公室副新聞秘書瑪姆拉克(Kayla Mamelak)發表聲明表示，2019年前市長白思豪(Bill de Blasi)曾發起倡議，向舉報車輛閒置證明的市民提供獎金，且市環保局(NYC Department of Environmental Conservation)則將根據這些證明，向駕駛寄出法院傳票。

市長辦公室強調，在亞當斯的領導下，紐約市正在變得「愈來愈乾淨」，「例如在本月初，全市自疫情以後第一次恢復了換邊停車規則，是市府加強衛生環保建設的一種努力。」

古德曼說，由於疫情期間出行方式的改變和預算的削減，紐約市的確變得更髒，但市衛生局為了改善該情況，每天都至少派出1萬名員工清潔，以保持全市的乾淨、安全和健康。

亞當斯 紐約市 大麻

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