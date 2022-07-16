薪資低、人員流失快 華裔機構籲為社工漲薪

社區工作工資過低，華裔非營利組織呼籲漲薪。(記者張晨／攝影)

面對高昂的生活成本以及不斷飆升的通貨膨脹率，紐約社區工作者因薪資低，人員流失迅速；華裔社區機構15日要求州、市府提高勞動力投資 ，表示若不立刻採取行動，就可能把紐約整個社區服務系統，和依賴該系統的民眾置於危難之中。

華人策劃協會(CPC)總裁及首席執行官何永康表示，從兒童托育服務到家庭護理項目，還有移民及福利申請等，民眾依仗社區組織為其提供資源和資訊，以改善生活，「但如果我們自己的需求得不到滿足，就無法幫助其他人。」

數據顯示，目前全州有超過80多萬名社區工作者，其年薪中位數比同等職位的工人低20%至35%；在紐約市 ，大約有三分之二的全職社區工作雇員，其中75%是少數族裔，70%是女性，年薪接近貧困線，15%的人僅符合糧食券的收入標準。

何永康表示，該一結果主要歸因於州、市府的決策者；他說，雖然紐約市在最近通過包括人類服務工作者的生活費用調整(cost-of-living adjustment, COLA)、增加亞太裔平等基金(AAPI Equity Fund)等撥款，但仍不足以支持現有的需要。

華策會及北曼哈頓社區發展組織(Northern Manhattan Improvement Corporation)等非營利社區服務機構要求的薪資漲幅為5.4%，也就是將社區工作者的總工資提高到不低於每小時21元。

何永康表示，預算 制定固然重要，但政府行動才是真正的關鍵；他說，必須確保紐約市能真正將挹注的6000萬的社區工作經費，在最必要時發放給那些需要的人，特別是當社區工作的職位空缺達到歷史最高水平時，這筆資金在緩解高離職率造成的壓力下變得格外重要。

他說：「我們將繼續呼籲額外的政府投資，以消除長期存在的工資差距，確保社區工作者能得到公平的薪酬」，隨著疫情帶來的經濟下滑，何永康還呼籲市長亞當斯和市議會積極與社區組織合作，以確保預算批准後迅速實施，並更加注重勞動力投資。