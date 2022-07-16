人瑞中心紀念車衣大罷工40周年

人瑞中心攜手23-25工會，紀念車衣工友大罷工40周年。(記者張心╱攝影)

華策會人瑞中心與23-25車衣工會，日前在曼哈頓華埠 舉辦「我們一條心」(WE ARE ONE)主題活動，紀念1982年華埠車衣業工人大示威40周年；活動上與會者回憶上世紀車衣工人們艱辛奮門的歷史，共勉未來華埠社區和移民 後代再創輝煌。 人瑞中心攜手23-25工會，紀念車衣工友大罷工40周年。(記者張心╱攝影)

前23-25工會司理陳美瑛表示，難得見到新舊好友們聚在一起，回想上世紀70、80年代，一眾工會夥伴替華人 女工爭福利的打拚史，難免仍感唏噓，「當年勤奮的華人移民到紐約，翌日就跟著親友到車衣廠上班，當時只是華人的衣廠工人就占了2萬人，整個華埠就開了500至600間衣廠，跟現在的年輕人提起，他們都不會相信。」

23-25工會教育部主任張笑瑛說，從1982年的大罷工至今已40年，適逢人瑞中心成立50年，「大家有一點相同，都是工人。」張笑瑛回憶，她當時負責替華人女工成立婦女部，「因為中國移民女工到紐約後都較晚婚，不少都40歲後才懷孕，又多數不懂英文，成立婦女部可以協助她們解決很多生活上遇到的困難。」

深知華埠發展史的人瑞中心主任伍寶玲，也曾為了生計到衣廠做女工；她1967年從香港移民紐約，到了紐約隔天，就跟隨嫂嫂加入衣廠工作，「我當時對衣廠工作什麼都不懂，但因為個性不服輸，還曾經被取笑，後來熟悉工作，到開始跟其他女工『搶』著工作，這中間辛苦的過程，最終都還是熬過來了。」

未來，伍寶玲也希望華裔年輕人能不忘老一代人辛苦打拚的歷史，團結奮進共同為華埠開創更好的明天；當天活動上，也藉著文娛節目紀念這段過去。