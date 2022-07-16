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國合會攜手經文處 探討後疫情數位轉型

記者張心╱紐約報導
國合會與經文處共辦「邁向永續之路：COVID-19後疫情時代結合更具包容性與創新之數位轉型」視訊研討會。(經文處提供)
國合會與經文處共辦「邁向永續之路：COVID-19後疫情時代結合更具包容性與創新之數位轉型」視訊研討會。(經文處提供)

財團法人國際合作發展基金會攜手駐紐約台北經濟文化辦事處，於日前在線上舉辦「邁向永續之路：COVID-19後疫情時代結合更具包容性與創新之數位轉型」視訊研討會，共同探討後疫情時代所需的數位轉型架構，找尋可協助全球回到永續發展軌道上的創新數位解方。

此次研討會為配合2022年聯合國永續發展高階政治論壇(HLPF)舉行，邀請與會者共同檢視2030年永續發展目標推動情況並提出相應對策；包括史瓦帝尼王國(Eswatini)、聖克里斯多福及尼維斯(Federation of Saint Kitts and Nevis)、美國國際開發署 (USAID)等代表參加，從多元角度探討數位轉型在前述目標領域的創新做法與潛在機會，共同營造可通往永續發展目標的數位生態系統。

國合會秘書長項恬毅表示，新冠大流行進入第三年，疫情讓大眾更加瞭解數位轉型的重要，加速數位轉型的速度與需求變得刻不容緩，「台灣在去年全球最具競爭力的數字經濟體中排名第八，我們必須繼續加快腳步，改善提升治理方案，促進國際社會合作。」

經文處處長李光章進一步強調，台灣是數位轉型值得信賴的建設性夥伴，在世界多項競爭力評比，台灣的排名表現名列前茅；他說，台灣也即將成立數位發展部，運用智慧國家方案滿足數位轉型需求，並積極協助夥伴國數位轉型，今年9月還預計提出第二部國家自願檢視報告(VNR)，展現落實2030年永續發展議程的成果。

此次研討會響應HLPF聚焦的五項永續發展目標，即規畫深度檢視優質教育、性別平等、海洋生態、陸域生態及夥伴關係，探討疫後復甦政策及扭轉永續發展目標進度差距的影響，解決衍生的網路安全等負面問題。

項恬毅說，科技信息為未來帶來更多可能，但也伴隨著不可預知的高風險，出現網路攻擊、假訊息、數位詐欺等問題，並加劇發展中國家的數位落差。為了使發展中國家數位轉型順利，需要創新模式、多邊夥伴關係及包容性，同時關注數位調適與應用；國合會將持續與世界各地的夥伴國，分享台灣在數位轉型的豐富經驗，展現「台灣可以幫忙且正在幫忙」的承諾。

項恬毅表示加速數位轉型之速度與需求變得刻不容緩。(截自視訊會議)
項恬毅表示加速數位轉型之速度與需求變得刻不容緩。(截自視訊會議)
史瓦帝尼王國傳播科技部主任達拉米尼，參與探討如何扭轉各國永續發展目標的進度差距。...
史瓦帝尼王國傳播科技部主任達拉米尼，參與探討如何扭轉各國永續發展目標的進度差距。(截自視訊會議)

疫情 教育 聯合國

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