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公車線路將重畫籲華人發聲 26日民意調查莫錯過

記者牟蘭╱紐約報導
紐約市公車線路將重畫，大都會運輸署15日在法拉盛市中心舉辦民意調查與辦理半價捷運卡活動。(記者牟蘭╱攝影)
紐約市公車線路將重畫，大都會運輸署15日在法拉盛市中心舉辦民意調查與辦理半價捷運卡活動。(記者牟蘭╱攝影)

紐約市公車線路將重畫，大都會運輸署(MTA)15日在法拉盛市中心舉辦民意調查與辦理半價捷運卡活動；一名居住在牙買加的華裔長者指，由於公車改線，原本他到法拉盛只需15分鐘車程，現在要延兩小時，且因緬街公車專用道實施，電召車也不願載客，呼籲當局傾聽民意，提供便民的公車線路。

法拉盛緬街公車專用道永久化，重畫公車線路對當地居民的生活息息相關；居住在牙買加的劉先生，當日辦理長者半價捷運卡時表示，因不諳英文，許多生活瑣事都要到法拉盛辦理，但近期因所乘坐的公車線路整修，要轉兩次公車、兩次地鐵，花費至少兩小時，才能抵達，「以前直達，15分鐘就到了。」

法拉盛緬街公車專用道永久化，重畫公車線路對當地居民的生活息息相關，15日中午只有...
法拉盛緬街公車專用道永久化，重畫公車線路對當地居民的生活息息相關，15日中午只有五名民眾提供相關意見。(記者牟蘭╱攝影)

劉先生說，他不良於行，想要到法拉盛看診，必須提前三天預約，有電召車因緬街專用道計畫，怕吃罰單也不願前往，盼望當局能提供更多直達公車線路，讓民眾前往法拉盛更方便。

居住在白石鎮的盧女士說，她不會開車，搭乘公共交通已多年；她指，自己居住的區域沒有地鐵，只能仰賴公車，但自己搭乘Q15A一到周末與節假日就減少班次，錯過一班車至少要等一小時，非常不便，「希望增加車次。」

居住在森林小丘的周霖表示，因近期油價太貴，法拉盛停車位太少以及緬街公車專用道等原因，他改搭地鐵前往法拉盛，原本最多20多分鐘車程，當天用了近一個小時，「法拉盛沒有直達森林小丘與雷哥公園的公車，我只能先坐E線轉7號線，再坐7號線到法拉盛，繞了一圈。」

根據市交通局(DOT)信息，僅在法拉盛緬街就有11條公車線路，每天服務15萬5000名搭乘公車的乘客；市議員黃敏儀對此表示，公車線路的重畫對當地居民影響重大，呼籲民眾發聲，要求當局增加前往曼哈頓與布碌崙(布魯克林)的快速公車線路。

黃敏儀(右二)呼籲，公車線路的重畫對當地居民影響重大，呼籲民眾發聲，要求當局增添...
黃敏儀(右二)呼籲，公車線路的重畫對當地居民影響重大，呼籲民眾發聲，要求當局增添前往曼哈頓與布碌崙的快速公車線路。(記者牟蘭╱攝影)

截止15日上午12時，只有五人向大都會運輸署提供公車線路重畫的意見；下一場公車線路重畫的民意調查活動定於26日(周二)下午3時到7時，在皇后區公共圖書館法拉盛分館前舉行，地點為法拉盛緬街41-17號，有中文與韓文服務。

紐約市公車線路將重畫，大都會運輸署15日在法拉盛市中心舉辦民意調查與辦理半價捷運...
紐約市公車線路將重畫，大都會運輸署15日在法拉盛市中心舉辦民意調查與辦理半價捷運卡活動。(記者牟蘭╱攝影)

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