為全球醫療募捐 史泰登島華裔姊妹將辦音樂會

史泰登島李氏姊妹舉辦音樂會，為兒童醫療募捐。(Meagan Lee臉書)

史泰登島 華裔姊妹將於16日(周六)舉行「兒童幫助兒童」(Children Helping Children)音樂會。音樂會所得款項將悉數捐給全球醫療救助基金(Global Medical Relief Fund)。

姊姊Kaitlyn Lee拉大提琴；妹妹Meagan彈鋼琴，音樂會將在史島的New Dorp Moravian Church舉行，演奏貝多芬、蕭邦、巴哈、德布西、舒曼等人的作品。

2017年，當時十歲的Meagan參加全球醫療救助基金的籌款活動，並發起鋼琴獨奏籌款音樂會。隔年，她與姊姊合作，舉辦鋼琴、大提琴二重奏籌款音樂會，今年已經是兩人的第五屆音樂會，累計已籌款超過9500元。

該基金專門為兒童提供醫療救助，最近曾幫助剛到美國的烏克蘭兒童。基金會創辦人Elissa Montanti表示，非常感謝李氏姊妹，也很高興她們能成為團隊的一部分。

Meagan本周剛舉行曼哈頓 音樂學院大學預科生獨奏會，曾多年師從宋天學習鋼琴。Kaitlyn是康乃爾大學交響樂團的大提琴手。過去兩年，因新冠疫情 ，兩人的籌款音樂會改在網上舉行，今年是首次重返現場演出。

音樂會於下午3時開始，普通票20元，兒童票10元。收入全部捐給全球醫療救助基金。也可登陸網站www.Gmrfchildren.org購票和捐款。